El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raphäel Graven, verdadero nombrel 'streamer fallecido, en una de sus intervenciones. E.C.

El rapero Drake se ofrece a pagar el funeral del 'streamer' muerto en directo

T. Nieva

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:51

El rapero estadounidense Drake, uno de los más escuchados del mundo, y su compatriota Adin Ross, 'streamer' globales también muy seguido, se han ofrecido para pagar el funenral de 'Juan Pormanove', el influencer francés que se hizo famoso por someterse a humillaciones y malos tratos en directo y que falleció el lunes durante una retransmisión. La decisión de Ross y Drake ilustra cómo el caso 'Pormanove' ha dado la vuelta al mundo al mostrar la podredumbre y la crueldad que domina muchos de los contenidos que triunfan en redes sociales, especialmente, en canales vistos por los más jóvenes.

Noticias relacionadas

Un jugador del PSG y un ex del Barça participaron en el directo en el que falleció el 'streamer' francés

Un jugador del PSG y un ex del Barça participaron en el directo en el que falleció el 'streamer' francés

Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia

Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia

'Pormanove' es el alias de Raphaël Graven, un exmilitar francés de 46 años que vivía de aparecer en contenidos digitales en los que se dejaba someter a prácticas ultraviolentas. Falleció el lunes, tras finalizar un reto titulado de manera explícita 'Diez días y diez noches de torturas'. Su caso ha conmocionado a Francia ya que no solo ha sacado a la luz el lado más degradante de la red, sino que también ha mostrado la incapacidad de las instituciones para hacer frente a estas prácticas. La Fiscalía de Niza, por ejemplo, abrió una investigación en 2024 sobre estas prácticas pero no se tomó ninguna decisión para limitarlas.

En este sentido, el ministro del Interior galo, Bruno Retaillau, reconoció ayer la indefensión ante unos contenidos que se retransmitían desde 'Kick', una plataforma australiana y que, por lo tanto, no está sujeta a la legislación europea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  2. 2

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  5. 5

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  6. 6 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  7. 7 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  8. 8

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  9. 9 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  10. 10

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El rapero Drake se ofrece a pagar el funeral del 'streamer' muerto en directo

El rapero Drake se ofrece a pagar el funeral del &#039;streamer&#039; muerto en directo