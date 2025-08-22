El rapero Drake se ofrece a pagar el funeral del 'streamer' muerto en directo

T. Nieva Viernes, 22 de agosto 2025, 19:51 Comenta Compartir

El rapero estadounidense Drake, uno de los más escuchados del mundo, y su compatriota Adin Ross, 'streamer' globales también muy seguido, se han ofrecido para pagar el funenral de 'Juan Pormanove', el influencer francés que se hizo famoso por someterse a humillaciones y malos tratos en directo y que falleció el lunes durante una retransmisión. La decisión de Ross y Drake ilustra cómo el caso 'Pormanove' ha dado la vuelta al mundo al mostrar la podredumbre y la crueldad que domina muchos de los contenidos que triunfan en redes sociales, especialmente, en canales vistos por los más jóvenes.

'Pormanove' es el alias de Raphaël Graven, un exmilitar francés de 46 años que vivía de aparecer en contenidos digitales en los que se dejaba someter a prácticas ultraviolentas. Falleció el lunes, tras finalizar un reto titulado de manera explícita 'Diez días y diez noches de torturas'. Su caso ha conmocionado a Francia ya que no solo ha sacado a la luz el lado más degradante de la red, sino que también ha mostrado la incapacidad de las instituciones para hacer frente a estas prácticas. La Fiscalía de Niza, por ejemplo, abrió una investigación en 2024 sobre estas prácticas pero no se tomó ninguna decisión para limitarlas.

En este sentido, el ministro del Interior galo, Bruno Retaillau, reconoció ayer la indefensión ante unos contenidos que se retransmitían desde 'Kick', una plataforma australiana y que, por lo tanto, no está sujeta a la legislación europea.

