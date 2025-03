¿Qué es el Ramadán? Seis claves para entender el mes sagrado del Islam

Llegado el ocaso del pasado viernes 28 de febrero en Mahón, Menorca, el municipio más oriental de España, la Comisión Islámica de España (CIE) anunció ... a todos los musulmanes del país que el sábado día 1 de marzo de 2025 correspondía al primer día del mes de Ramadán de 1446. La CIE aprovechó la ocasión «para felicitar a los musulmanes tanto españoles como de todo el mundo por la llegada de este noble mes». Mucho más que un simple periodo de ayuno, Ramadán es el mes bendito en el calendario islámico y por ello un tiempo especial para los más de 1.500 millones de musulmanes que hay el mundo. Estas son sus claves.

– ¿Qué es el Ramadán?

Es el noveno mes del calendario islámico, que es lunar. Por ello es un lapso de tiempo móvil en nuestro calendario. Dura 29 o 30 días, que se ajustan entre el primer avistamiento de la luna creciente que abre el mes y la siguiente luna creciente. Este año su inicio casi ha coincidido con el de la Cuaresma cristiana, que ha empezado este 5 de marzo, miércoles de ceniza.

Para los musulmanes, el Ramadán es un mes de ayuno, oración, introspección, reflexión y vida en comunidad. El ayuno en Ramadán es el cuarto de los cinco pilares del Islam –siendo los restantes la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a la Meca–.

– ¿Por qué es un mes sagrado?

Es el mes en el que el profeta Mahoma comenzó a recibir la revelación del Corán. Por ello, para los musulmanes es el tiempo en el que el fiel puede borrar sus pecados, experimentar una relación de especial intimidad con Dios y ganar sus bendiciones.

– ¿Cuándo y quién lo estableció?

La celebración del Ramadán está en el origen mismo del Islam. Su observancia se recoge en el Corán, Sura 2 Aleya 185: «Los días de ayuno son los del mes de Ramadán, sacro y engrandecido ante Alá, pues en este mes fue revelado el Corán, cual guía para toda la humanidad hacia el recto sendero por medio de sus claras enseñanzas que conducen al bien perfecto y que establecen la diferencia entre la verdad y la falsedad por siempre y para todas las épocas y generaciones».

En el citado pasaje del libro sagrado del Islam ya se establece cómo viven los creyentes este mes hoy día: «Quien vive durante el mes de Ramadán y se halla en salud y en su lugar de residencia, y no de viaje, deberá ayunar. Mas quien sufriera de enfermedad y que el ayuno lo perjudicara o quien estuviera viajando puede obviar el ayuno, mas cumplirá con los días de ayuno que no haya hecho, pues Alá no desea que vuestras obligaciones sean penosas, sino que desea para vosotros lo que sea de soportable cumplimiento y fácil de realizar. Él es Quien os guió a él a fin de que completéis el número de días que debéis ayunar y enaltezcáis a Alá por haberos orientado y bien conducido».

– ¿Cómo se ayuna en Ramadán?

El acto principal asociado al mes de Ramadán es el ayuno. Durante estos días, el musulmán adulto debe abstenerse de ingerir cualquier tipo de alimento y bebida, y de mantener relaciones conyugales desde el amanecer hasta la puesta del sol.

La práctica común es que la persona que ayuna se levante antes del amanecer y tome una pequeña comida llamada Suhur. Será el último alimento sólido y líquido que ingerirá hasta que anochezca. Entonces, cuando el sol desaparezca en el horizonte, se romperá el ayuno en comunidad, bien en grupos familiares en casa, conocidos o grupos de creyentes en las mezquitas. Es costumbre que esta comida incluya cuencos con dátiles a imitación del profeta Mahoma, pues se cuenta que éste «solía romper su ayuno con dátiles frescos; si no había dátiles frescos, comía dátiles secos; y si no había dátiles secos, tomaba unos tragos de agua».

– ¿Quién debe observar el ayuno durante este mes?

Todos los musulmanes adultos en uso de razón. No están obligados a ayunar los menores por no haber llegado a la edad del discernimiento. Entre los adultos, están exentos quienes se encuentren de viaje o no puedan ayunar por razón de su vejez o alguna enfermedad. Tampoco ayunarán las mujeres que tengan la menstruación, estén embarazadas o en periodo de lactancia.

– ¿Qué más se hace en Ramadán?

El musulmán tiene el deber de adorar a Dios en todos los meses y épocas del año, aunque en este mes debe duplicar sus esfuerzos. Por tanto, durante estos días será especialmente caritativo, leerá el Corán con frecuencia –incluso memorizará alguna o varias suras– y orará más a menudo. Esencialmente, el creyente intentará cultivar el tipo de comportamiento que se espera de él durante todo el año, aquel comportamiento que a Dios. Así, se evitará entrar en conflictos, peleas y discusiones. En caso de ser agraviado o provocado, el creyente debe limitarse a responder «estoy ayunando».