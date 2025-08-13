El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un químico despeja las dudas sobre si la famosa Nivea de lata azul se puede usar para la cara

Vladimir Sánchez habla de los componentes de la crema hidratante

Rochell De Oro

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:32

La crema Nivea de lata azul es un producto mítico y centenario. Son muchas las personas que la tienen en casa. Está destinada a todo tipo de pieles y edades. Se utiliza para hidratar la cara, las manos, los pies... o para combatir estrías, arrugas, en bebés, para que no hagan rozadura el calzado...

Sin embargo, muchas personas aún dudan de su funcionalidad en el rostro. Recientemente, en un vídeo en redes sociales no se aconsejaba para la cara por uno de sus compuestos, la parafina líquida, un derivado del petróleo. Pero Vladimir Sánchez, un químico especialista en el tema, advierte a través de la red social Tiktok que no es un componente malo. La que se utiliza en cosmética está altamente purificada, lo que hace que no sea dañina para la piel.

Según explica Sánchez, la función de esta parafina es crear una especie de «capa protectora», cuya función es evitar que se pierda la humedad de la piel y de ahí ese efecto hidratante. Para las pieles propensas a la creación de acné, esta no es una característica positiva, ya que hace que la piel no transpire, por lo que se queda en los poros.

Ante esto, la recomendación es consultar siempre con un dermatólogo, que es quien mejor va a poder determinar qué productos son los más adecuados para la piel y circunstancias de cada persona.

