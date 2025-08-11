Este es el punto más frío de España en plena ola de calor Este lugar ha registrado temperaturas por debajo de los 10 ºC estos días

Rochell De Oro Lunes, 11 de agosto 2025, 18:39 | Actualizado 19:21h.

La ola de calor no da tregua, y las temperaturas extremas se han apoderado de España esta semana. Gran parte de las comunidades autónomas han superado los 40º centígrados en los últimos días, alcanzando picos incluso de hasta 42ºC. Este segundo episodio de calor extremo, que comenzó el pasado domingo 3 de agosto, continúa sin signos de remitir, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

La AEMET ha advertido de que «es probable que el calor intenso se mantenga a lo largo de toda la semana», lo que refuerza la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias. Las autoridades insisten en la necesidad de hidratarse con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud.

Ante esta situación, son muchos los que han optado por buscar refugio en zonas de temperaturas más suaves para escapar del bochorno. La búsqueda de respiro frente al sol abrasador ha incrementado el interés por los destinos de montaña y localidades con climas más frescos, que en estas fechas se convierten en auténticos oasis para quienes huyen del calor.

En este sentido, Puerto del Pico en Ávila se convertirá en estos días en uno de los destinos favoritos de los españoles. Ya que ha registrado este lunes la temperatura más baja del territorio nacional, con valores por debajo de los 10 ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este contraste térmico ha llamado la atención de quienes buscan alternativas menos asfixiantes para sobrellevar el verano.

Para mañana, se prevé en Puerto del Pico una temperatura mínima de 13 grados, que sigue representando un alivio si se compara con las mínimas previstas en otras ciudades como Madrid, Sevilla o incluso Bilbao, donde se espera que los valores alcancen los 21 ºC.