Los pulmones de Celestino ganan la batalla 10 años después La hija y la viuda de Celestino Tolosa con su fotografía. / Mikel Fraile El Tribunal Superior del País Vasco da la razón a la familia de un operario que pidió guardar sus órganos antes de morir y sentencia que falleció por culpa del amianto IRAITZ VÁZQUEZ Miércoles, 24 octubre 2018, 01:40

Han vencido una batalla que por desgracia ha durado más de treinta años. Los pulmones de Celestino Tolosa decían la verdad. Estaban atestados de amianto después de haber trabajado durante décadas con esta sustancia cancerígena tan utilizada en la industria. Así lo sentencia el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los años de lucha han dado sus frutos, aunque nadie podrá devolverle la vida. Murió antes de conocer la verdad. Por eso, su hija Otsanda no ha querido que la historia de su padre cayera en saco roto. Ahora se siente «feliz» porque al fin «se hace justicia».

El pasado mes de mayo recibieron un duro revés. La magistrada de los Social número 2 de San Sebastián desestimó la demanda de la familia de Celestino Tolosa 'Xarra' porque el informe del hospital santanderino de Valdecilla, que demostraban que sus pulmones contenían asbestosis después de inhalar el material en su puesto de trabajo, no aportaba «más pruebas o datos que desvirtúen el diagnóstico dado hasta entonces por los especialistas». Pero aún así no quisieron dar su brazo a torcer. Con las pruebas del centro de Santander en la mano decidieron recurrir al TSJPV porque «teníamos la certeza de que había enfermado trabajando», relata con serenidad Otsanda.

La buena nueva llegó la semana pasada. El Tribunal Superior reconocía «la enfermedad profesional» de Celestino Tolosa. La sentencia dictamina que el Instituto Nacional de Seguridad Social deberá asumir la responsabilidad del pago «correspondiente a la prestación de viudedad» de Kontxi, la mujer del fallecido, lo que se puede traducir en un aumento considerable en su pensión. Además, la empresa en la que trabajó, CAF, deberá hacer frente a un importante montante económico por daños y perjuicios.

Un calvario desde 1980

Tanto para Kontxi como para Otsanda, la prestación económica no es lo más importante. Necesitaban tener una sentencia que demostrara que Celestino «enfermó trabajando». Ahora ya la tienen. «Le da a mi padre el sitio que se merece. Estamos muy orgullosas del trabajo que realizó», señala su hija. Y es que no han sido años sencillos para esta familia. El calvario de Celestino Tolosa comenzó hace tres décadas. Su primer ingreso se produjo en 1980 por picos de fiebre aislados de origen desconocido. Desde entonces no levantó cabeza. Tras un sinfín de ingresos, este calderero y soldador nacido en Alegia, pero residente en Irún, fue diagnosticado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo que en 1999 recibió una incapacidad permanente por enfermedad común. Ahora el Tribunal Superior echa por tierra esta sentencia.

Con la incapacidad permanente sus problemas no desaparecieron. Después de que en 2006 la situación se volviera extremadamente delicada y Celestino Tolosa ingresara en estado crítico en el Hospital Donostia, por fin, recibió la tan esperada llamada de Valdecilla. Iba a ser intervenido de un trasplante bipulmonar. La esperanza no era muy elevada por su edad y Celestino se lo pensó mucho. Pero decidió dar el paso. Dos años después, en 2008, falleció como consecuencia del rechazo del trasplante al que fue sometido.

En ese momento, Kontxi y Otsanda no se imaginaban lo que les depararía el futuro. La insistencia de los compañeros de trabajo de Celestino, que veían a muchos colegas enfermar y fallecer a consecuencia del amianto, provocó que su hija comenzara a investigar. Se puso en contacto con el hospital santanderino y la respuesta que recibió por parte de la neumóloga del Valdecilla le dejó sin palabras. Los pulmones de Celestino estaban guardados por «petición del fallecido». «Nos dijeron que mi padre pidió que fueran guardados en el laboratorio para investigación o para lo que se necesitase», señala Otsanda. Un acto que ha sido clave en todo este proceso judicial en busca de la verdad.

Los análisis demostraron que los pulmones tenían asbestosis cancerígena provocada por el amianto. Fue la pieza que faltaba para que la justicia les diese la razón. «Mi padre trabajó tragando mierda», sentencia la hija de Celestino.