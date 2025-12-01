El pueblo que es uno de los más bonitos de España y está a hora y cuarto de Bilbao Santa Gadea del Cid, en Burgos, es una villa de origen medieval que se ha incorporado a la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026, por su valor patrimonial y excelente conservación de su legado histórico

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ha celebrado su XIII Asamblea Nacional en Santillana del Mar (Cantabria), un encuentro que cada año reúne a los municipios que forman parte de esta prestigiosa red y en el que se elige a las localidades que se incorporan en 2026. Los cuatro nuevos pueblos declarados como los más bonitos de España son Santa Gadea del Cid (Burgos), Oseira (Ourense), Vilanova dos Infantes (Ourense) y Alpuente (Valencia), localidades que destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico.

A solo hora y cuarto de Bilbao en coche, Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval con un casco urbano muy bien conservado y enclavada en un paraje con espectaculares vistas del valle del Ebro. Entre los montes Obarenes, jalonados por robledales, encinares y campos de cereales, y a pocos kilómetros del desfiladero de Pancorbo, este pequeño municipio de apenas 160 habitantes y que pertenece a Miranda de Ebro, supone una de esas visitas con las que se vuelve al pasado.

Su imponente iglesia-fortaleza de Santa María del siglo XIV preside la villa recordando la importancia estratégica que tuvo en tiempos pasados. Restos defensivos, viviendas blasonadas y un ambiente de calma definen este enclave burgalés de notable valor patrimonial. El casco urbano mantiene su trazado medieval con su plaza porticada y conserva parte de la muralla y dos de las puertas torreadas (siglo XV) de las cuatro que tuvo.

Actualmente se accede a la localidad por dos de las antiguas puertas de esta muralla, la de 'Encima de la Villa', en la que se situó la antigua cárcel, y la otra 'Arco de la calle de Abajo o de las Eras'. En los alrededores se puede visitar Bozóo, una población agrícola junto a los pinares de la sierra famosa por sus numerosas fuentes, o el Monasterio de Santa María del Espino.

La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y la red española forma parte de la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo, con redes en Francia, Italia, Bélgica y Japón. En la reunión de este pasado sábado también se declaró a otras tres localidades como nuevas incorporaciones a la red:

- Vilanova dos Infantes (Ourense): Pequeña en tamaño pero enorme en carácter, Vilanova dos Infantes se distingue por su singular Torre da Homenaxe, símbolo medieval que domina la villa. Sus calles de piedra, su armonioso caserío y la tradición vinculada a la Virxe do Cristal convierten a esta aldea histórica en un retrato vivo de la Galicia más auténtica.

- Oseira (Ourense): es conocida por albergar el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España. Este conjunto monumental, construido entre los siglos XII y XVI, impresiona por su sobriedad arquitectónica y su relevancia histórica. El pequeño núcleo que lo rodea se integra en un sereno paisaje de montaña, conformando un destino donde espiritualidad y belleza natural se dan la mano.

- Alpuente (Valencia): Primer municipio valenciano en ingresar en la red, Alpuente destaca por su extraordinario legado histórico. Su castillo de origen andalusí, el antiguo recinto amurallado y el trazado medieval de sus calles conforman un conjunto de gran interés. A ello se suman su impresionante acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su entorno y su museo paleontológico. En pleno paisaje de montaña, Alpuente ofrece un equilibrio único entre naturaleza, patrimonio e identidad rural.