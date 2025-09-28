El próximo 13 de octubre será festivo en cinco regiones y 14'5 millones de personas tendrán puente
El calendario laboral de 2025 indica que el Día de la Hispanidad cae de domingo
Es habitual que algunas comunidades autónomas decidan modificar su calendario laboral cuando un festivo cae de domingo. Aunque no sea común en toda España, sucede con el próximo 12 de octubre. Un buen puñado de comunidades autónomas celebrará el Día de la Hispanidad un día más tarde, el lunes 13, que pasará a ser no laborable. No es el caso de Euskadi.
En total, hay cinco comunidades autónomas que en este 2025 han optado por trasladar el festivo al lunes. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. De esta manera, más de 14 millones de personas disfrutarán de un puente este mes de octubre.
En España aún quedan por celebrarse cuatro festivos comunes. Dos de ellos caerán de sábado: 1 Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre). A estos se suma uno de lunes, el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción (lunes), además del 25 de diciembre, Navidad, que cae de jueves. En el caso de Euskadi, no hay ningún otro festivo propio pendiente.
Festivos en Euskadi en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
25 de julio (viernes): Santiago Apóstol
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos por autonomías
Festivos en Andalucía en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
28 de febrero (viernes): Día de Andalucía
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Aragón en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
23 de abril (miércoles): San Jorge, Día de Aragón
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Asturias en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
8 de septiembre (lunes): Día de Asturias
13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Islas Baleares en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
1 de marzo (sábado): Día de Islas Baleares
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
26 de diciembre (viernes): San Esteban
Festivos en Canarias en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
30 de mayo (viernes): Día de Canarias
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Cantabria en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
28 de julio (lunes): Día de las Instituciones de Cantabria
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
15 de septiembre (lunes): la Bien Aparecida
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Castilla-La Mancha en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
31 de mayo (sábado): Día de Castilla-La Mancha
19 de junio (jueves): Fiesta del Corpus Christi
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Castilla y León en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
23 de abril (miércoles): Día de Castilla y León
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Cataluña en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
24 de junio (martes): San Juan
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
11 de septiembre (jueves): Fiesta Nacional de Cataluña
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
26 de diciembre (viernes): San Esteban
Festivos en Extremadura en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
8 de septiembre (lunes): Día de Extremadura
13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Galicia en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
17 de mayo (sábado): Día de las Letras Gallegas
25 de julio (viernes): Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en la Comunidad de Madrid en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
2 de mayo (viernes): Día de la Comunidad de Madrid
25 de julio (viernes): Santiago Apóstol
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en la Región de Murcia en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
19 de marzo (miércoles): San José
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
9 de junio (lunes): Día de la Región de Murcia
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en la Comunidad Foral de Navarra en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
25 de julio (viernes): Santiago Apóstol
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
3 de diciembre (miércoles): San Francisco Javier, Día de Navarra
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en La Rioja en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
9 de junio (lunes): Día de La Rioja
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en Comunidad Valenciana en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
19 de marzo (miércoles): San José
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
24 de junio (martes): San Juan
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
9 de octubre (jueves): Día de la Comunidad Valenciana
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en la Ciudad de Ceuta en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
31 de marzo (lunes): Fiesta del Eid Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno)
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
6 de junio (viernes): Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha
13 de junio (viernes): San Antonio
5 de agosto (martes): Día de Nuestra Señora de África
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
Festivos en la Ciudad de Melilla en 2025
1 de enero (miércoles): Año Nuevo
6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
31 de marzo (lunes): Fiesta del Eid Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno)
17 de abril: Jueves Santo
18 de abril: Viernes Santo
1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
6 de junio (viernes): Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos
6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor
