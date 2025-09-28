El próximo 13 de octubre será festivo en cinco regiones y 14'5 millones de personas tendrán puente El calendario laboral de 2025 indica que el Día de la Hispanidad cae de domingo

Es habitual que algunas comunidades autónomas decidan modificar su calendario laboral cuando un festivo cae de domingo. Aunque no sea común en toda España, sucede con el próximo 12 de octubre. Un buen puñado de comunidades autónomas celebrará el Día de la Hispanidad un día más tarde, el lunes 13, que pasará a ser no laborable. No es el caso de Euskadi.

En total, hay cinco comunidades autónomas que en este 2025 han optado por trasladar el festivo al lunes. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. De esta manera, más de 14 millones de personas disfrutarán de un puente este mes de octubre.

En España aún quedan por celebrarse cuatro festivos comunes. Dos de ellos caerán de sábado: 1 Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre). A estos se suma uno de lunes, el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción (lunes), además del 25 de diciembre, Navidad, que cae de jueves. En el caso de Euskadi, no hay ningún otro festivo propio pendiente.

Festivos en Euskadi en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

21 de abril: Lunes de Pascua

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

25 de julio (viernes): Santiago Apóstol

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos por autonomías

Festivos en Andalucía en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

28 de febrero (viernes): Día de Andalucía

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Aragón en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

23 de abril (miércoles): San Jorge, Día de Aragón

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Asturias en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

8 de septiembre (lunes): Día de Asturias

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Islas Baleares en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

1 de marzo (sábado): Día de Islas Baleares

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

26 de diciembre (viernes): San Esteban

Festivos en Canarias en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

30 de mayo (viernes): Día de Canarias

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Cantabria en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

28 de julio (lunes): Día de las Instituciones de Cantabria

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

15 de septiembre (lunes): la Bien Aparecida

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Castilla-La Mancha en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

31 de mayo (sábado): Día de Castilla-La Mancha

19 de junio (jueves): Fiesta del Corpus Christi

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Castilla y León en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

23 de abril (miércoles): Día de Castilla y León

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Cataluña en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

18 de abril: Viernes Santo

21 de abril: Lunes de Pascua

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

24 de junio (martes): San Juan

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

11 de septiembre (jueves): Fiesta Nacional de Cataluña

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

26 de diciembre (viernes): San Esteban

Festivos en Extremadura en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

8 de septiembre (lunes): Día de Extremadura

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Galicia en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

17 de mayo (sábado): Día de las Letras Gallegas

25 de julio (viernes): Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en la Comunidad de Madrid en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

2 de mayo (viernes): Día de la Comunidad de Madrid

25 de julio (viernes): Santiago Apóstol

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en la Región de Murcia en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

19 de marzo (miércoles): San José

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

9 de junio (lunes): Día de la Región de Murcia

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en la Comunidad Foral de Navarra en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

21 de abril: Lunes de Pascua

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

25 de julio (viernes): Santiago Apóstol

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

3 de diciembre (miércoles): San Francisco Javier, Día de Navarra

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en La Rioja en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

21 de abril: Lunes de Pascua

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

9 de junio (lunes): Día de La Rioja

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en Comunidad Valenciana en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

19 de marzo (miércoles): San José

18 de abril: Viernes Santo

21 de abril: Lunes de Pascua

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

24 de junio (martes): San Juan

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

9 de octubre (jueves): Día de la Comunidad Valenciana

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en la Ciudad de Ceuta en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

31 de marzo (lunes): Fiesta del Eid Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno)

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

6 de junio (viernes): Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha

13 de junio (viernes): San Antonio

5 de agosto (martes): Día de Nuestra Señora de África

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Festivos en la Ciudad de Melilla en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

31 de marzo (lunes): Fiesta del Eid Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno)

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

6 de junio (viernes): Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

