El rebaño de ovejas del pastor desaparecido en Urbia, captado por el helicóptero de la Ertzaintza.

Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia

El hombre de 77 años, que llevaba en paradero desconocido desde el pasado jueves, ha sido hallado en los alrededores del monte Artzanburu

Oskar Ortiz de Guinea y Andrea Cimadevilla

Viernes, 21 de noviembre 2025

La Ertzaintza ha localizado la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del pastor de 77 años deparecido desde el pasado jueves en las ... campas de Urbia. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad confirman que el varón ha sido hallado minutos antes de las once de la mañana en los alrededores del monte Artzanburu, muy próximo al lugar en el que ayer fue encontrado su perro.

