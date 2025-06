Los productos favoritos de los clientes de Mercadona que vuelven este verano: «Son una maravilla»

Marina León Jueves, 5 de junio 2025, 19:05 Comenta Compartir

Hay productos de Mercadona que son un auténtico éxito, pero no están a la venta durante todo el año. Por este motivo, cuando reaparecen de nuevo en los lineales del supermercado valenciano, vuelan muy rápido. En este caso, el influencer Manu Martel, conocido en redes como @manumartel95, comparte con sus más de 200.000 seguidores cuáles son esos artículos que regresan a Mercadona de cara a verano.

«Estos tres productos son una auténtica maravilla», asegura. En primer lugar, habla de la bruma facial hidratante Facial Clean Deliplus con ácido hialurónico y niacinamida, con un precio de 3,50 euros. En cuanto a su uso, el creador de contenido indica que «se utiliza como un tónico, con la piel limpia».

En segundo lugar, celebra la vuelta de la loción de Deliplus 'Bronz', por 3,75 euros, uno de los productos más virales de Mercadona. Se trata de una crema hidratante con un nuevo formato que está compuesta por glicerina y aceite de jojoba, que hidratan la piel y la dejan suave y luminosa, con ese efecto bronceado.

«Aunque esto en realidad sea una crema bronceadora, que te da un efecto moreno en la piel, yo no lo compro por eso», puntualiza. «Si algo me gusta es que no es una crema densa. Se absorve muy rápido y deja la piel súper bonita», añade. Por último, el influencer muestra una de sus «compras indispensables». Se trata de la vela peonía, con un precio de 5,50 euros. «Huele a gloria y tiene una duración de 30 horas», añade.

Temas

Instagram

Mercadona

Audiencias