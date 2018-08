Procesan a tres tuiteros, entre ellos una eibarresa, por desear la muerte a un niño con cáncer aficionado a los toros Festival benéfico por Adrián celebrado enl 8 de octubre de 2016. / ARCHIVO Las publicaciones en contra del menor, ya fallecido, se produjeron tras el homenaje que recibió el niño con el objetivo de recaudar dinero para sus cuidados oncológicos SONIA ARRIETA Martes, 7 agosto 2018, 20:08

El juzgado número 5 de Alzira (Valencia) ha abierto una causa contra los tuiteros, Manuel Ollero Cordero, Bryan Eduardo Salinas Luna y Aizpea Etxezarraga, esta última de Eibar, por un delito de odio, debido a los comentarios sobre Adrián Hinojosa, un niño aficionado a los toros que padecía cáncer.

Adrián Hinojosa, que falleció en abril de 2017, recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales desde sectores antitaurinos a raíz del homenaje que recibió el menor el 8 de octubre de 2016 para recaudar dinero para los cuidados oncológicos del menor. Los padres, al leer estos y otros comentarios que deseaban la muerte de su hijo, fueron los que presentaron una denuncia ante la Guardai Civil.

«¿Que qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. Qué va. Que se muera, que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa. Adrián, vas a morir», escribió en Twitter un día después de que tuviera lugar el evento taurino la encausada Aizpea Etxezarraga, de 35 años y vecina de Eibar.

La Fundación del Toro de Lidia, como representante de la familia de Adrián Hinojosa, acudió el 12 de diciembre de 2016 al acto de conciliación previo a la interposición de querella contra la eibarresa, en relación con el mensaje publicado en sus redes sociales. Etxezarraga se personó en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Eibar, pero, según la Fundación del Toro de Lidia, no quiso conciliar, «mostrando una actitud poco colaborativa y esquiva. No dijo nada. En el acto sólo se limitó a decir que no conciliaba», explicó Teresa Sáenz-Díez, de los servicios jurídicos de la Fundación del Toro de Lidia (FTL). «Al no arrepentirse de los hechos», la FTL anunció que presentaría la correspondiente querella «por delito de injurias en cuanto le sea notificado el decreto de comparecencia».

Bryan Eduardo Salinas, de 21 años y nacido en Ecuador, por su parte publicó el siguiente mensaje en la misma red social: «Patético es que defendéis a un niño que prefiere matar a un animal, ojalá el Adrián mate a vuestra madre y se muera».

Abierta la causa desde finales de julio

El juzgado abrió esta causa a finales de julio pasado y procesó a tres tuiteros, según ha confirmado el representante de la Asociación Nacional de Afectados Internet y Nuevas Tecnologías, Manuel Merino, que se ha personado como acusación en el caso, y les atribuye un delito de odio por denigrar al menor.

Según ha manifestado Merino, esta parte sí ha presentado su escrito de acusación mientras que ni el fiscal ni la acusación particular que ejerce el padre del niño, lo han hecho. Esta asociación considera que los comentarios de uno de los encausados se enmarca en la libertad de expresión y por ello pide el archivo de las actuaciones referidas a él.

La polémica en torno al caso comenzó a raíz de que el niño, de 8 años y enfermo de cáncer, hiciese el paseíllo y saliese a hombros de la plaza de toros de Valencia cuando se celebró un festival benéfico en favor de la Fundación Oncohematología Infantil, en octubre de 2016. El menor recibió muchos mensajes de apoyo, pero también hubo comentarios en contra de su persona. El niño murió meses después del espectáculo taurino.

Las investigaciones, en el marco de la operación 'Impolites', se iniciaron en octubre de 2016, en el mismo momento en el que el instituto armado tuvo conocimiento de publicaciones en redes sociales donde se vertían comentarios hirientes hacia este menor, que desea ser torero