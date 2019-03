Sí, la primavera la sangre altera Las suaves temperaturas y el crecimiento de las horas de luz solar permite hacer más planes al aire libre. / E. C. Expertas aseguran que el cambio de estación favorece una revolución interior que provoca, en la mayoría de los casos, «más ganas y energía», aunque también una «apatía temporal» LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 20 marzo 2019, 00:57

Después del frío invierno -un tanto cálido hace no mucho en Euskadi-, y de los tempranos atardeceres, arranca la primavera, una época en la que crecen las horas de luz solar y el mercurio tiende a estabilizarse mirando hacia arriba. Un periodo de cambios en muchos sentidos, desde el horario (que variará el próximo fin de semana) hasta la presión atmosférica y la polinización, del que el organismo de las personas no son ajenos. Y es que los expertos reconocen que el tan manido dicho de la primavera la sangre altera es totalmente cierto.

Una especie de revolución interior que se refleja, entre otros, en una modificación en los ritmos cardíacos y en los biológicos, variando además, a mayores, la secreción de algunas hormonas como la oxitocina (la del amor), o la dopamina (la de la felicidad); afectando directamente al comportamiento. Así lo asegura la psicóloga Ángela Magaz, del grupo Albor-Cohs. «El ser humano funciona por ciclos y se tiene que reprogramar. Después del frío y de las pocas horas de luz, se ve con posibilidades de hacer más actividades al aire libre y está más motivado, contento y con más ganas y energías».

Aunque este cambio de estación no siempre le suele sentar igual de bien a todo el mundo. Hay gente que atraviesa episodios de «tristeza, apatía, irritabilidad o alteraciones del sueño, además de dolor de cabeza». Es lo que se llama astenia primaveral, en la que también incide Madgalena Múgica, médica de familia de IMQ. «El cuerpo en invierno está como algo aletargado y hay personas a las que les cuesta adaptarse, están como desubicados». Según esta doctora, es algo que puede afectar «a todos por igual», aunque principalmente a los jóvenes y a los adultos.

Cómo levantar el ánimo

¿Qué hacer si uno empieza a sentir estos síntomas? «Simplemente hay que comer adecuadamente, principalmente alimentos frescos y verduras. También beber mucho líquido, hacer ejercicio y llevar una buena rutina de sueño», asegura la doctora, apuntando como principales enfermedades en este periodo, además de la alergia, «las infecciones en la piel, gastroenteritis, rinitis, faringitis, bronquitis alérgica y la varicela».

La psicóloga Magaz también da ciertas pautas a seguir para combatir esta cara amarga de la primavera, que tiende a durar «como mucho una semana». «El organismo es capaz de autorregularse. Hay que pensar que pronto va a pasar, no tratar de buscar la felicidad donde antes sí la había y sobre todo no meterse en líos que lo compliquen aún más. No es conveniente, por ejemplo, plantearle a la pareja cambios importantes, o hablar con tus hijos sobre su futuro. Hay que evitar abordar temas importantes que puedan llevar a algún conflicto», declara. Un exceso de energía mal asimilada, pasajera, que da paso a un periodo, lo queramos o no, en el que los días cada vez son más largos, la antesala de un nuevo verano.