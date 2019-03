La primavera en el plato 02:58 Sebastián Díaz Herrera muestra la pizza que él mismo ha preparado para El Correo en el restaurante Coppola. / Borja Agudo Ignacio del Campo nos enseña a preparar la pizza más acorde con la estación recién llegada ELENA SIERRA Miércoles, 20 marzo 2019, 00:56

La pizza es el bocadillo italiano. «Y como con el bocadillo, lo principal es tener un buen pan», dice Ignacio del Campo, un enamorado de la comida italiana que hace casi seis años se decidió a abrir un restaurante dedicado a esta gastronomía en el centro de Bilbao. Coppola (en Barraincúa 6) tiene su propia Pizza Primavera, que fue una de las primeras especialidades que introdujeron en la carta nada más abrir. Otra cosa es intentar hacer historia de la receta más allá de lo que cada maestrillo tenga en su librillo: no se cuenta, la Primavera, entre las pizzas ortodoxas, las primerísimas, las antiguas, al contrario que la marinara, la napolitana o la calabrese, por citar solo tres, que sí que tienen pedigrí. Así que la exaltación de la primavera en el plato no tiene una sola versión; hay quien le pone jamón, hay quien no. La rúcula y el tomate cherry, esos sí parece que son imprescindibles. La rúcula se añade siempre después de hornear, que si no, pierde toda su gracia. Frescor y color, eso es lo que los maestros pizzeros le pondrán, seguro, a una pizza que en el Coppola parte de una base que ha estado «veinte horas macerando en una caja de madera de pino», a la que se le añade «tomate que preparamos aquí -con cebolla, zanahoria, apio- y mozzarella», explica Sebastián Díaz Herrera, el encargado de cocinar la pizza Primavera para El Correo. Esa es la base de todas sus creaciones. «La masa aquí se extiende a mano. Esto es como cortar el jamón, no es lo mismo a máquina que a cuchillo», dice Ignacio. Los ingredientes se preparan cada día. A los camareros los llaman ardillas, porque se pasan el rato pelando nueces -como las que lleva esta pizza-.

Receta de la Primavera del Coppola

Ingredientes: tomate, mozzarella, manzana, nueces, tomates cherry, rúcula y Parmigiano Reggiano

Para la masa: harina, levadura, agua y sal

Una bolita de 240 gramos de masa, bien extendida para «airearla bien». Se hará antes cuanto más abierta esté.

Extender sobre la masa la salsa de tomate y encima, el queso Mozzarella.

Poner los trozos de manzana recién cortada.

Echar las nueces y los cherry.

Meter en el horno durante 3 minutos a 330º. En horno casero, será un poco más a menos temperatura.

Al sacarla, echar primero la rúcula y por encima el parmesano, que se deshará con el calor de la pizza.

Un chorrito de aceite picante junsto antes de comerla le dará otro toque.