ESK presenta un recurso contra la repetición de exámenes en la OPE de Osakidetza Los exámenes se realizaron en el BEC. / E. C. El sindicato asegura que es una «temeridad» que muestra «una falta de respeto absoluta» a los opositores y a la Fiscalía que investiga el caso AGENCIAS Lunes, 26 noviembre 2018, 18:07

ESK ha presentado este lunes un recurso Contencioso Administrativo después de que Osakidetza no admitiera la solicitud de la central contra la repetición de los exámenes de la OPE en las categorías de Angiología y Cirugía Vascular, Anestesia y Cardiología, donde se detectaron irregularidades. En un comunicado, la central ha asegurado que la actitud de Osakidetza, «de mantener a toda costa la repetición de estos exámenes» es una «temeridad» que muestra «una falta de respeto absoluta, no sólo ante las personas que se presentaron a esta OPE, si no ante la Fiscalía que tiene abierta una investigación sobre estos procesos selectivos«.

ESK ha afirmado no entender «este empecinamiento» que les obliga a poner en marcha «todas las medidas a su alcance para paralizar este proceso, en tanto en cuanto no se pronuncie la fiscal». «Desde Osakidetza, sólo buscan cerrar en falso y cuanto antes este proceso, a pesar de los testimonios recogidos en su propio proceso de investigación interna, donde se recogían testimonios de filtraciones en los exámenes, intentando eludir las responsabilidades del máximo responsable, el señor Darpón«, ha asegurado.

Por último, la central ha lamentado las declaraciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, este pasado viernes, en el Parlamento, en las que defendía «a capa y espada» al consejero Jon Darpón, «alineándose así con aquellos que defienden este sistema clientelar, y que gestionan las instituciones como si fuera su batzoki particular».