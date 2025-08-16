«Hasta en el Ártico están sufriendo enfermedades tropicales»

El día de la entrevista, a mediodía, el termómetro al sol de la Plaza Moyúa se achicharraba a casi 40 grados, algunos menos que ayer. ... Pero Camille Parmesan (Houston, Estados Unidos, 1961) se presenta a la cita con pantalón largo y chaqueta. «¿A esto le decís un calor insorportable? ¡Soy de Texas! Esta es una temperatura muy agradable». Con ella, hablar del tiempo no es una formalidad. Zoóloga y doctora en Biología, ha recibido el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente por su investigación de las migraciones al altitudes mayores (más frías) de las mariposas y otras especies. «Ha sentado las bases de la ecología del cambio climático», ha valorado el jurado.

– Empezó sus investigaciones en los años 90, cuando nadie hablaba de cambio climático. ¿Fue una visionaria o una 'outsider'?

– ¡Ambas cosas! Fui una de las primeras biólogas en investigar los impactos del impacto climático que ya estaban sucediendo. Mi trabajo con las mariposas afectaba a todo el oeste de Norteamérico, una evidencia sólida de que el cambio climático estaba afectando a grandes superficies.

– ¿Por qué las mariposas?

– Porque se sabía que eran muy sensibles al clima. Había estudios que demostraban que en épocas de sequía, olas de calor o mucha nieve se producían extinciones frecuentes de poblaciones de mariposas. Durante cuatro años viajé al campo para comprobar los hábitats y si las mariposas seguían allí. En México y al sur de California se extinguieron el 80% de las mariposas, mientras que en Canadá solo lo hizo un 10%, siendo ambos hábitats iguales. Había un patrón en la extinción que podíamos relacionar con una tendencia de calentamiento.

– Descartarían otros factores.

– Sí. El enfoque de la investigación fue como el de Sherlock Holmes. Eliminamos lo imposible: pérdida de hábitats, agricultura... y lo que quedaba era el cambio climático, ya que los hábitats seguían siendo sanos y los terrenos de agricultura tampoco les podían afectar porque estaban lejos. Además, si las extinciones no hubiesen seguido un patrón y hubiesen sido aleatorias, en Canadá habría tantas como en México, pero el comportamiento en ambas zonas, una fría y otra cálida, era tan distinto que la evidencia de una huella asociada al cambio climático se antojaba bastante sólida.

Ántrax en renos

– Repitieron la investigación en Europa. ¿Por qué?

– Porque en Europa los registros de mariposas era mucho mejores que en Estados Unidos, donde había muchos menos biólogos dedicados a su estudio. Y confirmamos lo mismo: en Reino Unido, Suecia y Finlandia descubrimos enormes colonizaciones de mariposas en zonas más al norte. Como había una base de datos amplios, podíamos aseverar sin dudas que esas poblaciones no habían estado antes allí. Los resultados arrojaron que el cambio era enorme: dos terceras partes de las mariposas europeas ya iban hacia el norte y eso que estas no eran tan sensibles al clima como las de EEUU. Se cumplía el mismo patrón, así que era algo global. Aún así, hicimos un tercer estudio, esta vez con especies de árboles, mamíferos, peces... y descubrimos que, pese a que los hábitats seguían intactos y no se habían visto afectados por contaminación ni pesticidas, se producía también esta 'migración' al norte. No de forma tan marcada como con las mariposas, pero sucedía al menos en un 40% de estas poblaciones.

– Estas especies que se van más al norte, ¿se 'llevan' también las enfermedades?, ¿hay más riesgo de nuevas pandemias?

– Absolutamente. Ya está sucediendo. En Nepal han aparecido enfermedades propiamente tropicales (dengue, chikungunya, malaria...). Históricamente, estas enfermedades se habían sufrido en la India, pero nunca en Nepal, que está a mucha más altitud. Pero ya las tienen allí también. Igual que en el Ártico: el pueblo inuit está sufriendo males propios de climas cálidos. Hace miles de años, animales que murieron por ántrax quedaron enterrados bajo el hielo, pero al derretirse a causa del cambio climáticos, esos cuerpos están aflorando a la superficie y liberando ántrax vivo al ambiente que está afectando a los renos. Yo misma he ayudado a recoger estas muestras. Resulta hasta difícil de creer.

45.000 murciélagos muertos

– ¿Podemos decir que los animales se 'adelantaron' 30 años a los humanos en ver las consecuencias del cambio climático?

– Metafóricamente puede decirse así. No lo hicieron porque sean inteligentes, sino que murieron en las zonas más al sur y los que lograron salir de esa zona y colonizar más al norte sobrevivieron y crearon nuevas poblaciones.

– ¿Hemos perdido tres décadas?

– Totalmente. Por eso soy cada vez más pesimista.Hace 30 años ya había suficiente evidencia de que algo enorme estaba sucediendo y afectando a la mitad de las especies. Teníamos que haber impulsado acciones más fuertes entonces. Conforme pasa el tiempo es más difícil y más caro.

– Aun así, el mensaje no cala.

– En Europa la mayoría de la gente entiende que está sucediendo. En Estados Unidos, menos.

– Elena Myrivili, responsable de calor de la ONU, ha advertido que cada vez más poblaciones están a expuestas a temperaturas peligrosas para su supervivencia.

– Para la supervivencia de los humanos y de la vida salvaje. Una ola de calor en Melbourne mató en un solo día a 45.000 murciélagos de la fruta.

– Vive en el sur de Francia. ¿Qué ve en su día a día respecto al clima que le preocupe?

– Los vecinos me dicen que nieva mucho menos, que hace 15 o 20 años no podían salir de sus casas a cuenta de las nevadas, pero que ya no ocurre. Y que solían esquiar en unas montañas cercanas que ya no tienen la suficiente cantidad de nieve. Estamos viendo a diario los efectos del cambio climático.

– Bilbao siempre ha sido una ciudad lluviosa y de ambiente fresco. Ya no. ¿Nos recomienda emigrar más al norte?

– ¡Bilbao es una ciudad perfecta en cuanto a clima! Las proyecciones europeas de futuro son muy buenas para esta zona. ¡Sois y seréis unos privilegiados!