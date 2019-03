¿Es posible tener tan mala suerte? Un dibujo de Don Celes. / Mikel Casal Don Celes es un verdadero 'gafe', un prototipo de persona que la ciencia ha demostrado que no existe, aunque algunos puedan percibir que es así MAURICIO-JOSÉ SCHWARZ Lunes, 1 abril 2019, 00:48

A don Celes le pasa con una frecuencia inusitada que sus mejores planes, sus pequeñas picardías, sus brillantes ideas y sus muchos oficios le salen mal. O muy mal. Por eso, durante sus más de siete décadas de vida ha sido, además de personaje infaltable del dibujo humorístico español, el prototipo del cenizo, del personaje con mala suerte a quien el tiro le sale por la culata de las formas más diversas y creativas.

Y todos conocemos a alguien así. O creemos que lo conocemos. La 'suerte' es uno de los entes míticos a los que se le atribuye ser causante de todo tipo de acontecimientos. Se gana 'por buena suerte', se pierde 'por mala suerte', con frecuencia obviando todo el complejo abanico de elementos que hay detrás de un triunfo o de un fracaso, algunos de ellos producto del azar y otros resultado del esfuerzo o la falta del mismo.

En nuestra percepción de la suerte, y en el estudio de la misma, porque ha sido abordada por varias disciplinas científicas, confluyen una serie de factores psicológicos, el azar (o lo que interpretamos como azar) y toda una rama de las Matemáticas que es la ley de probabilidades y que, por desgracia, la mayoría de nosotros no sabemos interpretar.

Quizá quien por primera vez reflexionó seriamente sobre nuestra percepción de la suerte fue el psicólogo austríaco Fritz Heider, quien se dio cuenta de que al tratar de entender el mundo a su alrededor, las personas tienden a ver relaciones causa-efecto en todo, las haya o no las haya. Las causas que se utilizan para explicar el comportamiento, así, pueden ser internas (características de la personalidad, emociones, inquietudes, etc.) o externas, como la situación, el entorno (clima, geografía, hora del día, fase de la luna)... y la suerte.

Antes de entrar en las vidas de quienes tienen o creen tener buena o mala suerte, es importante señalar lo delicado que es atribuirle una causa a un efecto. En lógica se suele decir que «correlación no es causación»; es decir, que dos cosas ocurran una después de la otra no significa que la segunda haya sido causada por la primera. Es necesario hacer un trabajo de experimentación científica para poder estar razonablemente seguros de que un elemento o acontecimiento son la causa de otro y no que su sucesión en el tiempo sea solamente una coincidencia o, incluso, que ambos estén causados por un tercer elemento. Un ejempo clásico es la correlación entre la talla de los zapatos y la capacidad de leer un texto. Cualquier estudio podría demostrar que hay una correlación exacta en cualquier población: mientras mayor es su talla de zapatos, mejor comprensión lectora tiene. Pero no hay relación causal entre estos dos hechos, ambos dependen de la edad de la gente. Los niños, que usan zapatos pequeños, no son tan buenos lectores como los adultos que, en general, usan zapatos de mayor talla.

Una de las formas que adquiere la idea de la suerte es la superstición, que atribuye una causalidad a asuntos que no están relacionados. El futbolista que logra un gran gol un día que se ha puesto al revés una media puede concluir que esa media es responsable de su gol y en lo sucesivo seguirá usándola al revés, esperando que le dé suerte... y muchas veces sin aceptar que, aunque la lleve así, su capacidad de golear en general no se ve afectada.

Todo se reduce, en realidad, a la forma en que los seres humanos tendemos a poner la responsabilidad sobre cuanto nos acontece en factores externos que consideramos fuera de nuestro control... papel que juega muy bien la 'Diosa Fortuna'.

Cómo ser afortunado

Uno de los estudiosos más dedicados a la suerte es el psicólogo británico Richard Wiseman. Durante diez años ha estudiado a cientos de personas, la mitad de las cuales pensaban que tenían suerte y la otra mitad no. Los primeros confiaban en ganar la lotería y los segundos no... aunque ambos ganaron más o menos lo mismo en la lotería al paso del tiempo. En otro estudio, determinó que quienes se sentían afortunados estaban más satisfechos con su vida que el otro grupo.

La ley de probabilidades, sin embargo, indica que sí hay, por simple azar, algunas personas a las que les ocurren más cosas buenas y otras a las que les ocurren más cosas malas, aunque la mayoría de nosotros tendremos más o menos la misma cantidad de cosas buenas o malas, de buena o mala suerte. Es lo que pasa con cualquier distribución de las que los matemáticos llaman 'normales': la mayor parte de una población tiene una estatura más o menos similar, pero hay unos pocos en los extremos, los muy altos y los muy bajos.

Lo que nos ocurre está condicionado por muchos elementos: el azar, nuestras acciones, las de otras personas, el entorno, incluso nuestra habilidad y, claro, las decisiones que tomamos. Pero Richard Wiseman también pudo observar que quienes se sienten con suerte son más abiertos e interactúan más con otras personas que quienes se creen 'cenizos', lo que realmente aumenta la posibilidad de que les pasen cosas buenas. Esto es, explica Wiseman, porque las personas sin suerte «son generalmente mucho más tensas y ansiosas que las afortunadas, y las investigaciones nos dicen que la ansiedad disminuye la capacidad de la gente para percibir lo inesperado». Y percibir lo inesperado es otra forma de decir que la gente que cree tener suerte está más alerta a las oportunidades que se les presentan, mismas que pueden pasar completamente inadvertidas para quienes sienten que la vida siempre les da calabazas.

Con base en sus investigaciones, el doctor Wiseman ha identificado cuatro principios para tener suerte: maximizar las oportunidades que ofrece el azar, hacer caso a sus intuiciones, esperar tener buena fortuna y convertir la mala suerte en buena pensando en cómo las cosas podrían haber salido peor. Con estas bases creó una «escuela de la suerte» que efectivamente mejoró la vida de quienes asistieron a ella logrando que valoraran las situaciones racionalmente y no con el pensamiento mágico o supersticioso.

El azar, pues, es sólo parte de la suerte, otra parte depende de nosotros. Este es un conocimiento que sin duda habría hecho más fácil la vida de Don Celes, lo que sería buena suerte... aunque también nos habría dejado sin sus aventuras, lo que habría sido muy, muy mala suerte.