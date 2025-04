Ponen a prueba uno de los restaurantes peor valorados de España: «Una trampa para turistas»

Marina León Miércoles, 9 de abril 2025, 19:09 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

A la hora de elegir restaurante, cada vez son más quienes se fían de la puntuación y las reseñas que los clientes otorgan a los establecimientos a través de Google. Para poner a prueba el criterio de los comensales, el conocido youtuber gastronómico Esttik Foodie (@super_esttik), ha visitado uno de los peores restaurantes de España cuya valoración, con más de 4.200 reseñas, apenas es de un 1′1 sobre 5. Lo ha hecho acompañado por Adrian Lima (@adrianlimag), mago e influencer.

El restaurante en cuestión el Cister Catorce y está en Málaga, ciudad natal del influencer. Para empezar pidieron unas cuantas tapas. Tras un primer bocado a las croquetas, aseguraron que «cuesta hasta tragarlas. Sabe a todo menos a jamón».

La ensaladilla no les decepcionó, pero no sucedió lo mismo con la paella. «Todos los productos son congelados y el arroz no tiene ningún sabor». Una de las peores valoraciones se la llevó la tortilla de patata: «Yo creo que esto se utilizó como ladrillo para la Alcazaba», aseguró el creador de contenido. «Está sequísima», añadió. Las patatas bravas corrieron la misma suerte. «Esto se lo come un catalán y llora».

El pollo al curry, la tosta con atún y pimientos del piquillo y la carrillera no les disgustaron. Lo que más les sorprendió fue el elevado coste de las tapas, por lo que describieron la experiencia gastronómica como «un atraco». La comida salió por 82 euros. La tosta tenía un precio de 13,95 euros, al igual que el plato de espaguetis a la carbonara y el pincho de tortilla de 3,50 euros. Aunque destacaron el buen trato por parte del servicio, calificaron el sitio como «una trampa para turistas que rondan la Alcazaba de Málaga».

