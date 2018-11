«Nuestros políticos se están cargando la democracia» Campaña de desprestigio. «Sánchez acertó al no confirmarme como responsable de seguridad nacional». / Alberto Aja PEDRO BAÑOS, coronel en la reserva Experto en geopolítica, Baños vaticina otra crisis mundial y fuertes convulsiones sociales. «Hay amenazas mucho más profundas a la seguridad nacional que las visibles» ARANTZA FURUNDARENA Martes, 6 noviembre 2018, 01:29

Cuando un curtido militar, experto en contraespionaje y geopolítica declara «Da pena ver el telediario», es que el mundo va fatal... Pedro Baños (León, 1960) publica 'El dominio mundial'. Y asegura que el Ejército español es uno de los más igualitarios y está «más que preparado» para acatar las órdenes de su primera mujer general.

–En la portada de su libro hay tentáculos. ¿Qué pulpo domina el mundo?

–Son tres: Estados Unidos, China y en menor medida, Rusia. Y en esa pugna entre ellos, los europeos nos llevamos todas las bofetadas.

–¿Por qué nos maltratan?

–Porque estamos cada vez más desunidos y debilitados. Vivimos una balcanización o desintegración de Europa. El proyecto de la Europa común se va al garete. Bélgica decide comprar por su cuenta aviones de combate a Estados Unidos. Invertimos el 50% de todo el gasto mundial en servicios sociales... Como vuelva otra crisis económica los problemas están servidos. Va a ser imposible sostener ese sistema social.

–¿Y qué propone?

–Reinventar Europa. Dejar estas luchas intestinas, ponernos de acuerdo en tener un mercado laboral unificado, una diplomacia unificada. O entendemos que eso es urgente o vamos a la autodestrucción. Hay que descartar el nacionalismo egoísta, excluyente, supremacista...

–O sea, lo que se lleva hoy en día.

–Lamentablemente sí. Y eso conduce a un camino de debilidad, mientras surgen fuerzas muy poderosas. China tiene una especie de emperador que está reformando el país sin oposición y sin autodestruirse. El mundo está dando un giro hacia líderes muy fuertes, como Bolsonaro. Y nosotros somos como un castillo de arena. Nos tocan y nos desmoronamos.

–¿Insinúa que a Europa le hace falta un Bolsonaro?

–Deberíamos empezar por retomar el proyecto de la constitución europea, hablar con una sola voz. Habrá que ceder en algo para reformarnos y volver a ser competitivos.

–¿Ceder en qué? ¿En democracia?

–Ya no va a existir la izquierda y la derecha sino los movimientos globalizadores y los nacionalistas aislacionistas. O los liberales no demócratas y los demócratas no liberales. Se está reformando el escenario político mundial. Por supuesto deberemos intentar no ceder en nuestros valores y principios. Yo mismo, como militar, en un país totalitario no podría hablar con los medios.

–Bolsonario va a nombrar ministros a varios militares.

–Hay que entender que cada país tiene sus particularidades. Y Brasil, con unos índices de delincuencia, de salvajismo y de corrupción tremendos, necesitaba encontrar una fórmula. Ojalá que el señor Bolsonaro modere su discurso y no pierda los valores y principios democráticos.

–Ya ha dicho que retirará la publicidad institucional a los medios que no le sean afines.

–Es que la libertad de prensa está disminuyendo en el mundo. Ha habido casos en la propia Unión Europea: Bulgaria, Eslovaquia, Malta... Periodistas que, como Jamal Khashoggi, han sido asesinados por estar investigando lo que el poder no quiere que investiguen.

–¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudita?

–Hay que respetar los contratos que ya estén firmados. La hipocresía en las relaciones internacionales es máxima porque al final lo que manda es el dinero. Si tuviéramos que dejar de negociar con países que no son una verdadera democracia nos quedaríamos con una veintena.

–Veo que Bolsonaro no le produce escalofríos.

–Me imagino que como todos los dirigentes cuando llegue al poder se moderará.

–No ha sido el caso de Trump.

–En efecto. Él es de los pocos políticos que está cumpliendo sus programa electoral. Pero estamos hablando de Estados Unidos, una potencia mundial con capacidad de influencia. La democracia es un lujo de sociedades avanzadas. Y para crear una sociedad avanzada hace falta tener seguridad, amplia clase media... Con diferencias sociales muy importantes no hay auténtica democracia.

–Aquí la crisis ha adelgazado la clase media. ¿También la democracia?

–Así es. La gente está muy descreída en la propia Europa. Dicen que Rusia está influyendo para destruir la democracia. No, perdona, se la están cargando nuestros propios políticos, abusando de ella. Da pena ver el Telediario, con tantos políticos en la cárcel por corrupción.

–Vuelve el radicalismo, el frentismo, la polarización, el odio al contrario... ¿Son síntomas prebélicos?

–Sí. En vez de buscar fórmulas de convivencia, de tolerancia, se están buscando fórmulas de enfrentamiento. Pero además de manera visceral e irracional. Y eso está pasando muy especialmente aquí. Europa se está descomponiendo a pasos agigantados.

–Según eso, ¿a cuánto estamos de una guerra?

–De momento estamos en una situación muy delicada, con una clase media que cada vez es más clase baja, con una pequeña élite, los que han estudiado en el extranjero, que van a tener buenos trabajos y buenos sueldos, y una gran mayoría de jóvenes frustrados que van a trabajar en empleos precarios y no van a tener pensión. Si a eso se suma la nueva crisis mundial que a mi juicio se nos avecina, las movilizaciones no tardarán en llegar. Y podrían ser aprovechadas por algún Mesías dispuesto a canalizar a todas esas personas frustradas para sus propios intereses.

–Usted vaticina una revolución en España.

–Somos especialmente pacíficos y tolerantes, de lo contrario no soportaríamos tantos casos de corrupción. Pero esa revolución se puede acelerar muy rápido con otra crisis. Es que ahora mismo parte de la juventud está viviendo de sus abuelos, y los abuelos se acaban. Créame, hay amenazas mucho más profundas a la seguridad nacional que las visibles. Y deberíamos preocuparnos de ellas para evitar las convulsiones sociales que se nos puedan avecinar.

–Pedro Sánchez le eligió a usted como director de Seguridad Nacional. Luego lo descartó por 'pro-ruso'.

–Solo tengo un discurso y no lo voy a cambiar, salvo que me torturen hasta la muerte, je, je... Creo que la solución de Europa pasa por buscar un entendimiento mucho más íntimo con Rusia. Pero ante esa campaña de desprestigio fue un acierto que Pedro Sánchez no me confirmara en el cargo. No guardo ningún resentimiento. Solo agradecimiento.

–Putin es un líder paternalista, nacionalista, que predica la 'grandeur' de su país a lo Trump... ¿Eso le gusta?

–No todas las democracias tienen que ser iguales. A Rusia Putin le está sirviendo para recuperar un país que había quedado desmontado desde 1991. Y sigue contando con un apoyo popular muy grande.

–Grandes dictadores también lo han tenido.

–Sí, y en el caso contrario está François Hollande, que terminó con una popularidad del 10%.

–No corren buenos tiempos para los líderes moderados.

–Cierto. Está más de moda hoy en día el líder sólido. Son gobernantes que pueden funcionar muy bien para su país... El problema es que muchas veces acaban enfrentados entre ellos y pueden conducir a una guerra.

–Patricia Ortega ha sido promocionada para general en el Ejército español. Es la primera. ¿Ya están preparados para cumplir órdenes de una mujer?

–Perfectamente preparados. Dentro de las Fuerzas Armadas no existe disparidad salarial. Somos de los dos o tres países más avanzados del mundo en la absoluta igualdad de la incorporación de la mujer a cualquier destino dentro del Ejército, ya sea la Legión o la Brigada Paracaidista.

–Pues han tardado mucho en tener una general.

–Lo que ha tardado la promoción natural en llegar a ese puesto. No ha habido ni favoritismo ni discriminación. Le aseguro que si Patricia Ortega está ahí es porque se lo ha ganado a pulso, como cualquiera de sus compañeros.