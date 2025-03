La Policía Nacional avisa: no hagas esto si ves un billete de 50 euros en el parabrisas de tu coche Se trata de una práctica delictiva cada vez más habitual

Los amigos de lo ajeno se las ingenian de una y mil maneras para hacerse con sus botines. Móviles, joyas, dinero... Y también coches. La Policía Nacional ha difundido un aviso para alertar a la ciudadanía de una de las últimas artimañas con las que los ladrones están consiguiendo no solo robar las pertenencias que los conductores tienen en el interior de sus vehículos, sino también llevarse directamente el propio automóvil.

¿Y cómo lo hacen? Los'culpables' son unos billetes de 50 euros supuestamente abandonados en el parabrisas del cristal delantero del coche. Se trata de una práctica delictiva que se está expandiendo cada vez más por toda la geografía española.

Los delincuentes dejan el billete y, cuando su propietario se percata y sale del vehículo para retirar el coche, aprovechan ese momento de distracción para robar en el interior o, si está encendido, coger el volante y pisar el acelerador para sustraerlo.

La Policía Nacional advierte en un vídeo publicado en redes sociales que los ladrones ejecutan su objetivo con gran rapidez. Además, el hecho de dejar un billete de 50 euros no es casual: la cantidad es elevada y llama la atención de la víctima. No se trata de una trampa nueva ni mucho menos, pero el aumento de casos en las últimas semanas ha llevado al cuerpo policial a ofrecer una serie de recomendaciones. Lo más importante es, según explican, no levantarse a retirar el dinero. Nunca hay que dejar el coche con las llaves puestas.