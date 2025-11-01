El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un agente de la Policía Nacional R. C.

La Policía investiga el tiroteo a un coche y el secuestro de su conductor en Madrid

Tres vehículos habrían alcanzado al afectado, sacado a la fuerza al piloto del mismo y huido del lugar

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

La Policía Nacional ha informado de que el Grupo 12 de Secuestros se encuentra actualmente investigando un tiroteo ocurrido esta noche en Carabanchel, donde un vehículo ha sufrido varios impactos de bala, y el posible secuestro de su ocupante.

Los hechos sucedieron el viernes sobre las 20.45 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de numerosos testigos que alertaban de un choque entre vehículos y posterior tiroteo en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Al parecer, tres coches habrían alcanzado a este vehículo, sacado a la fuerza al conductor y huido del lugar, según han informado fuentes policiales.

Agentes de la Policía Científica realizaron una inspección inmediata del lugar, mientras que el Grupo 12 de Secuestros de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento se desconoce la identidad del posible secuestrado ni de los atacantes.

