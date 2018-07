La Policía extiende a fuera de España la búsqueda del preso huido que mató a una mujer en Vitoria La Policía difundió ayer esta imagen de Guillermo Fernández, que no ha regresado a la cárcel de El Dueso, en Santoña. El domingo no regresó a la cárcel de Santoña tras un permiso de una semana y se sospecha que puede haberse fugado con su novia JUAN CARLOS BERDONCES Jueves, 26 julio 2018, 00:20

Guillermo Fernández Bueno es ahora mismo uno de los hombres más buscados por las fuerzas de seguridad. Autor de un asesinato y dos violaciones a finales de 2000 en Vitoria, cumplía condena en la cárcel cántabra de El Dueso. Llevaba 17 años entre rejas y todavía le quedaban, al menos, otros ocho. Pero desde el pasado domingo está fugado, en paradero desconocido. Tenía que haber regresado el día 22 a la prisión de Santoña tras una semana de permiso. Pero cumplido ese plazo, este santanderino de 41 años no volvió. Su abogado no sabe si se trata de una huida voluntaria o existe «un motivo de fuerza mayor». Dejó su celda bastante vacía, lo que hace sospechar que tenía planeado no regresar.

La Policía Nacional difundió ayer una fotografía del condenado y solicitó «máxima difusión con urgencia» porque se trata de «un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel», señalan desde este cuerpo de seguridad. Pide la colaboración ciudadana para encontrarle y deja el número de teléfono 091 para aportar cualquier dato o información. No obstante, los investigadores -que califican a Fernández como un hombre «peligroso»- sospechan que pueda estar ya fuera de España -«lo más probable», apuntan-, con su novia, que habitualmente le visitaba en los vis a vis. Por ello, han activado los protocolos de búsqueda con la Europol. Ella se dedica a la compra venta de muebles procedentes de India.

Las unidades de la Policía especializadas en violencia contra la mujer y las patrullas también tienen la fotografía y la descripción de Guillermo Fernández. Pese a que ya puede estar en el extranjero, los investigadores tampoco descartan que, tras la gran repercusión mediática que está teniendo su fuga, «entre en razón» y regrese por su propia voluntad a la cárcel de El Dueso.

Guillermo Fernández acumula dos condenas por sendos episodios cometidos en la capital alavesa con apenas un mes de diferencia, entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre del año 2000, en una época en la que realizaba trabajos de alicatador en Vitoria. La primera sentencia, de nueve años, fue por violar a una panadera en su establecimiento. La segunda condena, de 26 años, por agredir sexualmente y asesinar a Ana Rosa Aguirrezabal, encargada de la limpieza del bar Acua. La víctima fue localizada en el suelo de la cocina del local con varios cortes profundos en la garganta.

Tres semanas después del crimen, Fernández fue detenido mientras jugaba a las tragaperras. Pasó año y medio en prisión preventiva hasta que tuvo lugar el juicio, en el que se pusieron sobre la mesa distintas pruebas que apuntaban a este alicatador santanderino como el autor del asesinato. Suyas eran las únicas huellas de calzado y de la palma de la mano encontradas en el escenario del crimen. También en la cazadora del acusado se hallaron restos de ADN de Ana Rosa.

Personalidad sádico-agresiva

«Esa noche tomé muchas copas y cocaína. Me despedí de un amigo y no me acuerdo de nada más, ni siquiera de cómo llegué a casa», dijo Guillermo Fernández durante la vista oral en la Audiencia de Álava, a pesar de que se había autoinculpado del crimen ante la Ertzaintza en los interrogatorios. Uno de los psiquiatras que compareció en el juicio afirmó que su personalidad era «antisocial y sádico-agresiva», algo que el experto relacionaba con el maltrato que había sufrido por parte de su madre.

Quienes han convivido con él en prisión -entró por primera vez en enero de 2001 y a El Dueso no llegó hasta 2009- le consideran una persona «soberbia, pero tranquila». No ha protagonizado en la cárcel cántabra episodios de violencia ni ha sido un foco de problemas. De hecho, apuntan desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, estuvo en un curso para reinsertar a violadores y trabajaba en la enfermería del presidio.

Las dos condenas contra Fernández por el asesinato y las dos violaciones de Vitoria sumaban 35 años, pero se refundieron y finalmente quedaron en 26. Desde 2013 ha disfrutado de salidas de prisión y siempre en los anteriores permisos -de tres días- ha cumplido los plazos de manera «escrupulosa», como subraya su abogado. Los había obtenido a través de recursos que finalmente fueron admitidos por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Nunca antes había tenido una semana completa.