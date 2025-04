La Policía busca a un agresor sexual que ha atacado a tres mujeres en Valencia

J. Martínez Martes, 8 de abril 2025, 18:45 Comenta Compartir

La Policía busca a un agresor sexual, un joven de entre 20 y 30 años de edad, que ha atacado a tres víctimas en las últimas semanas en la ciudad de Valencia. El individuo de tez morena mide entre 1,70 y 1,80 metros de altura, suele vestir ropa negra (una chaqueta o sudadera con capucha) y oculta su rostro con una braga cuando aborda a mujeres jóvenes en el momento que entran en portales de edificios.

Según informaron fuentes policiales, el joven ha cometido tres agresiones sexuales, al menos, en diferentes calles de la ciudad de Valencia en la franja horaria comprendida entre las cuatro y las seis de la madrugada.

El individuo aborda a chicas en los portales o rellanos tras seguirlas hasta la entrada de la finca y siempre hace lo mismo: empuja a la víctima hacia las escaleras tras amenazarla o la coge del cuello con gran violencia para obligarla a hacer lo que él diga.

Tres jóvenes han denunciado las agresiones sexuales que sufrieron (felaciones y tocamientos no consentidos) con este método en las últimas semanas en Valencia, por lo que la Policía Nacional sospecha que fueron atacadas por el mismo individuo.

Tras elaborar un mapa con las calles donde cometió los delitos sexuales, la Policía Nacional y la Policía Local de Valencia han aumentado la vigilancia en los distritos de Benimaclet, Tránsitos y Poblados Marítimos, y también en la zona de la Patacona en Alboraya. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones.

El 'modus operandi' del violador que busca la Policía es el mismo que empleaba un menor detenido hace cuatro meses en Valencia. El adolescente de 14 años agredió sexualmente a una mujer de 31 años tras seguirla sin que ella se diera cuenta y colarse en un edificio cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio.

Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada del 1 de diciembre de 2024 poco después de que un amigo de la joven la acompañara hasta el portal de la finca. El menor fue detenido por dos policías locales tras una persecución a pie.

Cuando el amigo de la víctima se alejó, el agresor sexual se coló en el edificio y atacó a la mujer en las escaleras tras inmovilizarla con la técnica del 'mataléon'. La joven pidió socorro y ofreció una fuerte resistencia, pero el menor la cogió del cuello con fuerza para que no pudiera escapar. También le tapó la boca para que no gritara mientras le decía: «Tranquila, no te quiero hacer daño. Solo quiero acabar y me marcho».

La mujer intentó zafarse durante el forcejeo, pero el agresor utilizó la técnica de estrangulamiento para someter a la víctima, que dejó de ofrecer resistencia al temer incluso por su vida. Tras consumar la agresión sexual, el menor huyó y la joven acudió a un retén de la Policía Local para denunciar los hechos.

Mientras una patrulla del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local trasladaba a la mujer al Hospital Clínico para que recibiera atención médica, otros dos policías locales acudieron al edificio donde la joven había sido agredida para buscar restos de semen.

Y fue entonces cuando los agentes vieron a un joven cuya vestimenta y descripción física coincidía con la que les había facilitado la víctima. El menor se escondió en un primer momento detrás de un pilar y luego salió corriendo, pero fue detenido tras una corta persecución. Poco antes de que fuera apresado, el sospechoso tiró al suelo un inmovilizador eléctrico casero que llevaba en un bolsillo.