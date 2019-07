Seis playas para ir con tu perro sin miedo a que te multen Un perro en la playa de Somo. IRATXE LÓPEZ Martes, 23 julio 2019, 00:16

Le gusta corretear, sentir las orejas al viento, imprimir sus huellas sobre la arena. Tu perro es feliz en la playa. Brinca en cuanto intuye su destino, alegre ante la perspectiva de pasear sobre cantos rodados. El problema es que en verano no siempre puedes llevarle a los rincones que él adora, no le dejarán convivir con los bañistas. En el País Vasco todavía no contamos con playas oficiales para ir con nuestra mascota en verano, a riesgo de que te pueda caer una multa. Para que no tengas problemas, te proponemos seis destinos cántabros donde acudir con tu mascota. Eso sí, consulta antes las normas para evitar sorpresas. Y no esperes arenales paradisíacos que se prolonguen hasta el horizonte. Estás en la costa cántabra, no en Cancún.

1 Playa El Puntal (Somo)

Playa de Somo. / D. M.

Es la preferida de los amos para sus perros, aunque solo esté disponible un tramo de este largo arenal que ejerce de límite a la bahía de Santander por la parte sur. La extensión total de la playa cuenta con 4,5 kilómetros y un sistema de dunas en el centro. Utilizarás únicamente la zona sur, junto al Muelle de Somo, en el Estuario del Miera.

2 Playa Arcisero (Castro)

Playa Arcisero / GOOGLE MAPS

Enclavada al este de la localidad, camino al puerto de la Granja, espera en un valle entre Cerredo y Peña Helguera. El paisaje es deslumbrante y la playa natural. Canto rodado sobre todo y poca arena se mezclan en este rincón cuyo oleaje varía de intensidad moderada a alta. Así que vigila a tu perro si le gusta chapotear en el agua.

3 Playa La Maza (San Vicente de la Barquera)

Autorizar la presencia de perros ha otorgado un atractivo añadido a la playa de La Maza. / D. M-

El siguiente destino aguarda en la Playa de los Vagos, como se conoce popularmente a la Playa de la Maza. Podrás acudir a ella durante todo el año sin restricción horaria. Está situada en la Ría de Oyambre y la arena fina cubre como un velo de oro la superficie. Sus aguas son tranquilas y el viento no suele soplar excesivamente fuerte.

4 Muelle Oriñón (Castro)

Playa de Oriñón. / GOOGLE MAPS

Más que de un arenal hablamos en este caso de una cala. Hasta ella se acercan los pescadores para amarrar sus barcas. Está abierta a los canes durante todo el año y pueden pasear sin correa y sin bozal o zambullirse en el agua sin temor a reclamaciones. Disfrutar felices de su día playero.

5 Playa El Madero (Liencres)

Las inmediaciones de la Playa del Madero. / GOOGLE MAPS

La playa es pequeña y de roca. Que forme parte de la denominada Costa Quebrada da una pista de lo que te puedes encontrar, así que acércate solo si a ti y a tu perro os gusta la aventura. Tú el y animal tendréis que trotar sobre cantos rodados y arena, en un lugar inhóspito que parece sacado de una película de ciencia ficción.

6 Arenal del Jortín (Soto de la Marina, Bezana)

Arenal del Jortín. / GOOGLE MAPS

Advertencia al visitante, se trata solo de unos cien metros de cala entre pequeños acantilados y rocas. Con oleaje moderado. En la misma localidad, los arenales de San Juan de la Canal y Covachos están prohibidos para canes entre mayo y septiembre, por si se te ocurre pasarte.