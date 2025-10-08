Plantean que haya menos niños por monitor y crear «coordinadores de bienestar»

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco y las tres diputaciones celebraron ayer la primera reunión técnica de la mesa de ... coordinación impulsada el lunes para «analizar las fallas del sistema» producidas en torno al udaleku de Bernedo. El campamento, que acumula 17 denuncias de familias de menores que eran obligados a asearse -también con los monitores- en duchas mixtas, no constaba registrada en los organismos públicos pese a celebrarse desde hace medio siglo, aunque algunos progenitores y educadores sociales ya habían informado de las quejas de los chavales a las entidades forales hace años. De forma paralela, se abordará la renovación de la legislación en torno al ocio educativo, para lo que plantean reducir las ratios de niños por monitor y crear la figura del «coordinador de bienestar», entre otras medidas.

El encuentro, en el que han participado los cuatro directores de juventud de los ejecutivos autonómico y provinciales y técnicos de estas áreas, pretendía, más allá de lo sucedido en Bernedo, poner encima de la mesa «las necesidades» que giran en torno a la regulación del «tiempo libre», que data de sendos decretos de 1985 y 1994. El responsable de Juventud del Gobierno vasco, Adrián López, explicó a EL CORREO tras la reunión que en siguientes citas -la próxima será dentro de dos semanas- se analizarán «las diferentes situaciones que se han ido encontrando a lo largo del verano», con otros incidentes en campamentos -sobre todo en lo referente al mal estado de las instalaciones- en diferentes puntos de la geografía vasca.

El objetivo prioritario de la mesa de coordinación, que quieren abrir a Eudel y a otros departamentos como el de Salud y el de Seguridad, es «encontrar esos nichos a los que los decretos podrían no estar llegando», toda vez que hay una gran variedad de opciones de ocio educativo. «Tenemos empresas privadas, públicas, oferta semipública, gaztelekus, ludotecas, campamentos con o sin pernoctación…», detalló.

En ese sentido, precisó que «desde enero» trabajan con Astialdi Sarea, red de organizaciones de tiempo libre, en la actualización de esos documentos. «Lo planteado se centra más en cuestiones del día», señaló. Entre las medidas más avanzadas, destaca la incorporación del delegado de prevención a la normativa, para que en las actividades haya una figura responsable del bienestar del menor, que haya un monitor por cada monitor en prácticas y la reducción de los ratios.

Dos por cada diez

En la actualidad, este tipo de actividades cuentan con dos monitores para los primeros diez niños y uno 'extra' cada quince más. Los «modelos» de otras comunidades autónomas que toman como referencia, avanzó, tienen en cuenta para establecer el número de adultos la edad de los menores, por lo que la idea del Gobierno vasco es que, en el caso de los menores de 6 años, se añada un monitor más por cada ocho niños; en los que van de 6 a 13, por cada diez; y en los más mayores, por cada quince.

López también subrayó que la vocación es que esta mesa de coordinación, al margen de para abordar los «fallos» y para plantear necesidades, ejerza también de mesa de crisis para que, «si tenemos un caso como el de Bernedo, se convoque automáticamente para dar una respuesta a la ciudadanía».