El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Igor Aizpuru

Plantean que haya menos niños por monitor y crear «coordinadores de bienestar»

El director de Juventud del Gobierno vasco y las diputaciones se reúnen para analizar los vacíos normativos en el control de udalekus

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:40

Comenta

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco y las tres diputaciones celebraron ayer la primera reunión técnica de la mesa de ... coordinación impulsada el lunes para «analizar las fallas del sistema» producidas en torno al udaleku de Bernedo. El campamento, que acumula 17 denuncias de familias de menores que eran obligados a asearse -también con los monitores- en duchas mixtas, no constaba registrada en los organismos públicos pese a celebrarse desde hace medio siglo, aunque algunos progenitores y educadores sociales ya habían informado de las quejas de los chavales a las entidades forales hace años. De forma paralela, se abordará la renovación de la legislación en torno al ocio educativo, para lo que plantean reducir las ratios de niños por monitor y crear la figura del «coordinador de bienestar», entre otras medidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Plantean que haya menos niños por monitor y crear «coordinadores de bienestar»

Plantean que haya menos niños por monitor y crear «coordinadores de bienestar»