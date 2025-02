Un piloto bilbaíno desvela las dificultades para aterrizar en el aeropuerto de Loiu: «Pensé, 'no llego a casa'» Iñigo Erezuma cuenta que el principal problema, más que la pista, «es la orografía que tenemos»

Marina León Jueves, 27 de febrero 2025, 19:50 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

Iñigo Erezuma es uno de los pilotos de la compañía Volotea desde hace tres años. Su pasión por el mundo de la aviación le llevó primero a convertirse en instructor de vuelo y director de una escuela en Bilbao, donde estuvo cinco años. Más tarde dio el salto a la aviación comercial y actualmente tiene la base en Bilbao. Erezuma cubre principalmente rutas por la península, Baleares, Canarias y destinos como Atenas. «No hacemos vuelos de más de tres horas y media», explica en el videopodcast 'Sí soy', de Cadena Ser.

Entre los diferentes temas que ha abordado, no podía faltar el de cómo es aterrizar en el aeropuerto de Loiu cuando las condiciones meteorológicas no acompañan. «Más que la pista, es la orografía que tenemos», explica el joven bilbaíno y asegura que el avión «se mueve, no te voy a engañar. Es una realidad, lo podéis ver en los videos y si lo habéis vivido alguna vez, pues se mueve bastante».

Así, detalla que «por el norte tenemos el mar, pero por el sur, sí, es muy bonito, pero hay montañas que generan ondas orográficas y lo que hace es que se mueva el avión», añade. «Cuando se puede, se intenta evitar el monte Serantes para no pillar esa turbulencia», aclara.

En cuanto a uno de los aterrizajes más complejos que ha vivido en Loiu, asegura que fue el día de reyes. «Pensé, 'no llego a casa'. Era 5 de enero y hacía viento sur, hicimos cuatro vuelos y nos acabamos yendo a Vitoria», realata. «La gente, que normalmente se suele quejar si vas a otro destino, nos dio las gracias», dice.

En este sentido, explica que una de las claves está en la experiencia. «Se nota mucho la pericia y controlar bien la zona. A los pilotos de Lufthansa, por ejemplo, no están hechos a la zona y se van a un aeropuerto alternativo. Los que volamos aquí sabemos que hasta los 2.000 pies de altura, se mueve, pero después se puede aterrizar bien», indica.

Temas

Aviación

Volotea

Loiu

Bilbao

