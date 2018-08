Pierde un piso protegido al no recoger la carta que le había enviado el Gobierno vasco Le reprochan no haber recogido la carta que le habían enviado. / Fotolia La beneficiaria, de 70 años y un nieto a su cargo, alega que durante meses en su comunidad no había buzones y que pidió a la Administración que se comunicara con ella por mail o SMS ARANTXA ALDAZ Jueves, 16 agosto 2018, 01:33

María fue durante meses una afortunada beneficiaria de una VPO que nunca ha llegado a disfrutar. La primera noticia que tuvo, de hecho, fue la de su mala suerte. Explica que al acudir un día a su oficina de Lanbide -cobra una pensión baja y le correspondía la ayuda al alquiler- le comunicaron que constaba cómo había rechazado una vivienda pública. La sorpresa fue mayúscula. «Nunca pude rechazarla porque nunca supe que me habían adjudicado el piso», se queja esta mujer de 70 años, que no solo ha perdido el piso, sino que su falta de respuesta ha sido interpretada por la Administración como una renuncia y ha sido dada de baja del sistema de Etxebide, organismo del Gobierno vasco que se encarga de la gestión del parque de viviendas de VPO. «Me han dejado tirada», denuncia la donostiarra, que vive junto a un nieto a su cargo.

La historia se enreda en un problema de su comunidad de vecinos con los buzones para el correo. Según afirma, en su bloque «no había un buzón para cartería en condiciones» y los vecinos tuvieron que pasar varios meses por Correos para recoger sus notificaciones habituales. María, para evitar perder correspondencia con la Administración, había solicitado que cualquier comunicación se hiciera por mail o por SMS. Se lo hizo saber a Lanbide y también a Etxebide, de ahí que diera el problema de la falta de buzón por resuelto. Pero en ese periodo de tiempo, el Servicio Vasco de Vivienda intentó comunicarle por carta que había sido beneficiaria de un piso en alquiler, después de haber estado apuntada durante años en las listas.

Desde el Departamento de Vivienda confirman que «el primer intento de notificación personal en el domicilio indicado por la interesada se hizo el día 11 de diciembre de 2017 a las 13.03 horas y el día 14 de diciembre de 2017 a las 16.51». «Como en ninguna de las dos ocasiones la destinataria estaba en el domicilio, tras el segundo intento se dejó el aviso en el buzón -ya estaban instalados- para que la interesada recogiera el envío en la oficina de Correos». María insiste en que nunca miró el buzón porque la comunicación con la Administración vasca siempre había sido a través del mail o del teléfono móvil, como ella había solicitado. Lo que desconocía es que Etxebide solo contempla el correo certificado para notificaciones oficiales, «como una adjudicación, una revocación o una sanción».

Sin prestación de 250 euros

El caso es que María no recogió la carta nunca. «No sé si la dejaron o no, pero al menos creo que podían haberme avisado de que esa carta certificada les había venido devuelta. Es lo menos que pueden hacer. Estamos hablando del derecho a una vivienda», apostilla la mujer.

Perdió su VPO. Pero la cadena de infortunios no se quedó allí. El procedimiento administrativo siguió sin ella ser consciente de nada hasta aquella visita a su oficina de Lanbide. Empezó a tirar del hilo para ver lo que había pasado. El Departamento de Vivienda había pasado al plan 'B' recogido en la normativa. Al no poder comunicar personalmente la adjudicación, publicó la resolución en el Boletín Oficial el pasado 17 de enero. «En dicho anuncio expresamente se decía que 'la falta de aceptación expresa en el plazo indicado se entenderá como renuncia a la adjudicación y la renuncia dará lugar a la baja de los interesados en el Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide, salvo en los supuestos establecidos reglamentariamente'», precisan desde Etxebide.

María, de nuevo, no había aceptado nada porque, según cuenta, permaneció durante todo ese tiempo ajena al procedimiento. «Se amparan en que sí me han informado a través del Boletín Oficial. Que me digan quién lee habitualmente el Boletín, porque yo desde luego no», se indigna. El silencio de la adjudicataria se interpretó como un rechazo a la vivienda. Fue dada de baja el 7 de febrero.

Así que María se enteró el mismo día de que le había tocado una VPO, de que la había rechazado, de que había perdido su derecho a estar en Etxebide y, como colofón, de que también le habían retirado la Prestación Complementaria de Vivienda (250 euros de ayuda al alquiler), porque uno de los requisitos es estar apuntada como demandante de vivienda pública. «Es la pescadilla que se muerde la cola». Recurrió la decisión de Etxebide, pero fue desestimada. No se da por vencida y quiere emprender la vía judicial. «Ya no pido ni el piso que me tocó. Lo que pido es que me pueda inscribir de nuevo en Etxebide». Sin ingresos suficientes para acceder a un alquiler en el mercado libre se ve con su nieto en la calle.