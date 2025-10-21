El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Piden investigar una posible destrucción de pruebas en el escándalo de las mamografías en Andalucía

Denuncian que se habría eliminado el término «lesión sospechosa» para sustituirlo por el de «probablemente benigna» y habría desaparecido el nombre de los radiólogos que hicieron la lectura de las pruebas diagnósticas

EL CORREO

Martes, 21 de octubre 2025, 19:34

La asociación Amama, que aglutina a las afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, registró ayer un escrito en ... la Fiscalía Superior de esta comunidad para que se investigue «con carácter urgente» la «presunta destrucción» de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y para que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de más documentos.

