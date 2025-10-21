Piden investigar una posible destrucción de pruebas en el escándalo de las mamografías en Andalucía

La asociación Amama, que aglutina a las afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, registró ayer un escrito en ... la Fiscalía Superior de esta comunidad para que se investigue «con carácter urgente» la «presunta destrucción» de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y para que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de más documentos.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que en los últimos quince días han recibido quejas de mujeres que alegaban que se «habrían borrado» pruebas de la plataforma ClicSalud y Diraya, dos sistemas interconectados del SAS. Denuncian que se habría eliminado el término «lesión sospechosa» para sustituirlo por el de «probablemente benigna» y habría desaparecido el nombre de los radiólogos que hicieron la lectura de las pruebas diagnósticas. «Ya sea una lesión sospechosa o probablemente benigna, sigue diciendo lo mismo», advierten desde Amama, en alusión a que a esas mujeres con resultados no concluyentes -unas 2.000 según las cifras oficiales- tenían que habérseles practicado pruebas adicionales antes. Por eso, piden a la Fiscalía que investigue si ha se ha cometido un delito de ocultación de pruebas y de obstrucción a la Justicia.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha desmentido «por completo» que se hayan destruido mamografías o historias clínicas de pacientes. Y ha pedido «desde el cariño» a Amama que «deje de lanzar infundios».

Por otro lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha contactado con la asociación para reunirse. «Cuando veamos hechos, a lo mejor nos juntamos. El presidente tiene capacidad de sobra para arreglar el problema sin reunirse con Amama. Pero no hay nada hecho y el cáncer no para», señalan las afectadas.