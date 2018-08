Piden 19 años para la madre que arrojó a su hija recién nacida a la basura en Donostia Zona de contenedores, junto a la plaza Zuloaga. La Fiscalía le imputa un delito de tentativa de asesinato con la agravante de parentesco JAVIER PEÑALBA Jueves, 2 agosto 2018, 01:08

Asesinato en grado de tentativa. Es la imputación formal que recae sobre la mujer que hace dos años arrojó a su bebé recién nacida a un contenedor de basura en San Sebastián. La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa solicita para ella una pena de 19 años de prisión. El ministerio público aplica la agravante de parentesco. La madre, que desde que fue detenida permanece privada de libertad, es una joven nicaragüense de 29 años, que en la fecha de los hechos trabajaba como empleada de hogar en un domicilio de la Parte Vieja donostiarra al cuidado de una mujer de avanzada edad.

Aun cuando el escrito de conclusiones provisionales de Fiscalía está ya redactado, todavía falta que la defensa presente su calificación provisional de los hechos, es decir su versión de lo acontecido, y asimismo exponga las circunstancias que llevaron a la encausada a intentar deshacerse de su hija a los pocos minutos de que diera a luz.

Fuentes conocedoras de la situación en la que se encuentra la investigada, recluida en la prisión de Martutene, han señalado que la mujer se halla «profundamente arrepentida» y es «plenamente consciente» de que la grave situación a la que se enfrenta. Tanto es así que su deseo es que la letrada que le representa y el ministerio público acerquen posturas y que tras un reconocimiento de los hechos puedan llegar a un fallo de conformidad.

Eran las tres de la madrugada del 22 de noviembre de 2016 cuando dos jóvenes camareros -que se dirigían a recoger su coche al término de su jornada laboral-, escucharon un llanto procedente de uno de los cuatro contenedores de basura existentes en la plaza Zuloaga. Uno de los chicos asomó la cabeza por encima del container y echó un vistazo entre las bolsas. Hurgó entre los desechos, apartó unas cuentas bolsas y fue cuando vio el brazo de la pequeña, que estaba envuelta en un tela de color negro.

Los dos amigos pidieron ayuda e interceptaron la marcha de un vehículo en cuyo interior viajaban dos agentes de la Ertzaintza de paisano. Acompañados por los camareros, los policías se dirigieron al contenedor y confirmaron la veracidad de los hechos. Uno de los ertzainas recuperó a la niña y la introdujo en el vehículo policial antes de evacuarla al Hospital Materno Infantil. La pequeña, a la que pusieron el nombre de Ane, pesaba dos kilos y seiscientos gramos

Cámaras de vigilancia

Tras los hechos, la Ertzaintza se enfrentaba al reto de identificar y detener a la personas o personas implicadas en el delito. No fue fácil. La única ventaja con la que partieron era que sabía positivamente que, al menos, uno de los progenitores era de ascendencia latina. El rostro de la pequeña hablaba por ella. La Ertzaintza disponía también de unas imágenes que habían sido grabadas por las cámaras de seguridad del Museo San Telmo. El visionado, no obstante, no aportaba demasiada luz sobre la identidad de la chica, pero situaba la hora del abandono. En las semanas posteriores, los agentes tuvieron en sus manos los primeros resultados de la investigación sobre los móviles que aquella noche permanecieron activados en el entorno del lugar en el que se encontraban los contenedores. Los registros fueron comprobados uno a uno, lo que permitió centrar el caso en un reducido número de sospechosos.

El círculo se cerró aún más cuando las cámaras de algunos comercios de la Parte Vieja permitieron ver a la investigada la misma noche del suceso en diferentes puntos de la Parte Vieja llevando un «bulto» entre sus manos. Con la sospechosa identificada, a la Policía ya solo le quedaba certificar que era la madre. Para ello, los agentes tomaron muestras de ADN de un vaso del que había bebido agua y lo cotejaron con el de la niña. Era ella. La investigación concluye que la joven dio a luz la misma noche de los hechos en el domicilio en donde trabajaba.

La pequeña fue entregada a la Diputación de Gipuzkoa. La abuela de la menor, que reside en Nicaragua, se ha interesado por la situación legal en la que se halla actualmente la pequeña y la posibilidad de que quede bajo su tutela.