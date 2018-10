Proyectan un nuevo refugio junto a Cabaña Verónica en Picos de Europa

Un nuevo mapa de rutas alertará de su peligrosidad

El objetivo es la prevención: «Alertar de que hay rutas que quizá no son adecuadas para personas que no están acostumbradas a subir a la montaña o que no conocen bien el terreno, especialmente en ciertas épocas del año». La advertencia de Ángel Serdio, director del Parque Nacional de Picos de Europa, tiene que ver con lo alarmante de los datos. «En todo el parque se está rescatando una media de una persona y media al día y además tenemos que lamentar ya en lo que va de año la muerte de 11 personas». La afluencia a la montaña ha crecido, «pero también el atrevimiento. Parece que ahora que hay más información no vemos el peligro, por eso vamos a intentar no promocionar rutas que pueden traer accidentes».