Así son las personas que siempre llegan tarde, según la ciencia

En todo grupo de amigos, familia o compañeros de trabajo está esa persona que se ha ganado a pulso el título del más impuntual. Hay quienes creen que esto es un hábito que los que siempre llegan tarde son incapaces de corregir con el paso de los años simplemente porque nos les apetece, pero no es del todo cierto. Según la psicología, no cumplir con los horarios no es solo una cuestión de descortesía, sino que está ligado a la personalidad, problemas de percepción del tiempo o de gestión emocional.

En una entrevista con la BBC, el psicólogo social y autor británico Oliver Burkman aseguró que quienes llegan tarde son personas «que quieren ser el centro de atención cuando llegan». Burkman explica que «hay algo de conmovedor en que tengan esa necesidad de acaparar la atención y no se sientan bien con ellos mismos si no la reciben».

Por otro lado, Diana DeLonzor, experta en el manejo del tiempo, explicó en The New York Times que existen dos tipos de personas que siempre llegan tarde. Están los que apuran el plazo: «aquellas a las que les gusta la adrenalina de dejarlo todo para el último momento», detalla. También está los productores: «los optimistas que creen que pueden hacer mucho más de lo que les da el tiempo», añade. Delonzor opina que quienes llegan tarde cuentan con ciertos rasgos como la positividad y la creatividad, «pero también poco realistas».

La experta tiene también una teoría para quienes llegan siempre a la hora. «Simplemente tienen más autocontrol que los demás y una mejor percepción del tiempo», según sus investigaciones. «Son más cautos y suelen imaginarse los peores escenarios por eso necesitan el tiempo suficiente para solucionar los problemas que puedan aparecer».