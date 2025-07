El sofocante calor en las ciudades cuando llegan las olas de verano es más un problema creado por los humanos que del clima. A base ... de «asfalto, ladrillo, la impermeabilización del suelo y el tráfico» las hemos convertido en auténticas «islas de calor». Y por si fuera poco, plagamos las barriadas de aparatos de aire acondicionado que expulsan a la calle aire más caliente aún. Lo dice Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Euskadi.

- Junio ha pulverizado récords de temperaturas. ¿Cómo se prevé este verano?

- La característica de los veranos con junios muy cálidos es que hay muchas más tormentas y son más fuertes. Se intensifican, al igual que la precipitación, porque la temperatura del mar sube, al igual que la de la atmósfera. En 1950 y en 1989, julio y agosto fueron muy cálidos, por ejemplo, pero en septiembre se desplomaron las temperaturas. En resumen, si se mantuviera la estadística de años anteriores, con junios tan cálidos, no va a faltar la precipitación. En cuanto a la temperatura, en general, el verano será más cálido.

- ¿Hay más olas de calor que antes?

- ¿Que cuándo? Hace 100 años apenas había datos, por ejemplo. Solo te podías enterar de las olas de calor por la prensa. Es muy difícil evaluar lo que sucede ahora en relación a lo que ocurrió hace mucho tiempo porque en la actualidad hay miles de estaciones automáticas en muchas partes. Desde el punto de vista científico eso es incuantificable.

- Explíquese...

- Hay registros históricos altísimos en varias estaciones meteorológicas en tiempos pasados. Suelo poner un ejemplo que ayuda a entender esta cuestión: ¿Hay más agresiones sexuales ahora que antes? No sabemos, porque como antes no se denunciaban, impide saber cuántas había. Ahora hay unos sistemas de registro que antes no existían.

- ¿Son más intensas ahora?

- Olas de calor ha habido siempre y no se puede saber si son más intensas. No se puede probar por la falta de datos. Una ola de calor histórica también fue la de 1982. Duró 10 días.

- No hay quien esté en las ciudades con tanto calor.

- Son islas de calor urbano, provocadas por la ciudad, por el asfalto, el ladrillo, la impermeabilización de suelo... no por el clima. Los aires acondicionados sacan el aire caliente y lo echan fuera, es decir, también calientan la ciudad. Millones de aparatos funcionando provocan calor. Se trata de un sistema de retroalimentación de la temperatura, por lo que se produce el efecto contrario al deseado. Ocurre en las ciudades, porque en el campo, en cambio, se dispersa.

- ¿No aconseja, entonces, el aire acondicionado?

- Yo no lo pongo jamás en la vida. No lo recomiendo para personas sanas. El problema es que en las ciudades viven personas muy mayores cuyo organismo tiene dificultades para bajar la temperatura. En esos casos sí, porque les puede pasar algo con estas temperaturas. El problema es que un porcentaje cada vez más alto de la humanidad vive en las ciudades. Hay una tendencia a la urbanización.

- Sin embargo, cada vez más personas lo usan.

- La ciudad resulta inhabitable y recurre al aire acondicionado. Parece que las personas están obligadas a vivir con él. La gente abandona los pueblos y se va a la ciudad. Toda nuestra vida conduce a que sigamos calentando la atmósfera. Es imparable, es así. Si no se modifica todo el tejido económico de forma que no se concentre la producción en unos pocos sitios… En España cada vez se concentra más en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

- ¿Cómo está siendo este 2025?

- Dentro de las precipitaciones está dentro de lo normal, pero la temperatura está por encima. En 2024 bajó la temperatura en relación a 2023, pero estea año está subiendo, al menos en la primera mitad. No sabemos qué va a pasar en la segunda. Lo que ha aumentado son las efemérides de las temperaturas. Se han batido récords en los últimos años, pero el sistema de medición ha cambiado. Antes era manual y ahora es automático. No es lo mismo. Es como un termómetro de mercurio o uno electrónico. Hay muchos datos, ¿pero son más fiables? Habría que estudiarlo. En un estudio científico hay que cuantificar y demostrarlo con datos.

«Concentración humana»

- En Bilbao se han establecido 131 refugios climáticos para protegerse del sol y del calor. ¿Qué opina de esta medida?

- Es una tirita, no es una venda en la herida. La gente que no pueda pagarse el aire acondicionado irá a estos sitios, pero no creo que quepan decenas de miles de personas.

- ¿Cuál es el problema entonces?

- El problema es la urbanización. En Bilbao no están desurbanizando, precisamente, sino que están construyendo más y más, éstan agravando el problema. También hay que controlar el turismo, porque son los turistas los primeros que utilizan el aire acondicionado. Todos los hoteles funcionan con él. Es la concentración humana la que produce el efecto de isla de calor.

- Llegados a este punto, ¿qué recomendaciones daría para afrontar el calor?

- Lo que baja la temperatura del cuerpo es la evaporación. No hace falta meterte en la ducha, con pasarse una toalla mojada basta. El problema es la gente mayor que no puede huir de él, o los niños. Debería haber un servicio de visitas obligatorias diarias para ver en qué condiciones están los mayores y si pueden seguir viviendo en las casas. La mayoría viven completamente solas. En caso de que les ocurra algo no están en condiciones de pedir ayuda.

- ¿Considera que hay cierto temor a las olas de calor?

- No. Las playas están llenas a las tres de la tarde. No creo que tengan miedo ni a las quemaduras, ni al sol, ni al calor. Además, cuando la gente hace turismo va a las zonas cálidas, no va a Islandia.

- ¿Hay una mayor concienciación por protegerse del calor?

- La única precaución que veo es que la gente se echa crema solar, pero hay estudios que dicen que muchas no protegen ni la mitad de lo que indican. Realmente, lo más eficaz para protegerse del sol es ponerse ropa. De todas formas, hay que tranquilizarse. La mayor parte de la población del planeta vive en las zonas más cálidas: India, Pakistán, Indonesia, África... No creo que la principal causa de muerte en esos sitios sea el calor, precisamente.