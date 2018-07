La perrita Lola avisará a su dueño de sus hipoglucemias Alejandro Bárcena coge en brazos a 'Lola', una mestiza de la raza westy. / JORDI ALEMANY Educadores caninos de Loiu regalan a un ganadero diabético un can entrenado para salvarle la vida EVA MOLANO Sábado, 28 julio 2018, 00:30

Alejandro Bárcena, de 53 años, vive con su familia en Santa Coloma, cerca de la localidad alavesa de Artziniega. Es ganadero y tiene vacas, cabras, ovejas... Y un gran terreno que trabajar en medio de un paraíso natural. Además, ocho perros a los que cuida y quiere «una barbaridad», aunque consciente de que es necesaria cierta «autoridad» para educarles. «Me encantan y mi mujer no me echa de casa de milagro», confiesa. Hace 15 años que le detectaron diabetes, y reconoce «ser un desastre» con la enfermedad. «Siento mucha fatiga, dolor, mareos... Y si me pilla en el tractor, imagínate».

Su hija Izaskun, de 24 años, «que anda mucho con el móvil», descubrió lo que podía ser una solución. A través de un conocido, se puso en contacto con Amarok Educación Canina, una empresa del municipio vizcaíno de Loiu que dirige Jorge Hernández, especialista en modificación de conducta y formador homologado de adiestradores. Con él se titularon Jon Izaguirre y Marko Díez, que ahora son expertos en desarrollar el olfato de los perros.

'Lola', una mestiza de westy «con personalidad» de cuatro meses, es el primer ejemplar al que enseñan a detectar los bajones hipoglucémicos de su nuevo dueño. Un perro de estas características, ya formado, está valorado en unos 11.000 euros, aunque los adiestradores de Amarok lo hacen gratis dentro del programa 'Ad@pta Adapta', que tiene como objetivo formar a animales abandonados como perros de trabajo que ayuden a personas.

Costará cerca de un año formar a 'Lola' y a su dueño. Deberán estar siempre juntos, tanto si va en metro, como en la habitación o en el tractor - de ahí el tamaño del animal-. Ahora la perrita, de apenas unos meses, es poco más grande que la mano de Alejandro. «Será mi mejor amiga y como un seguro. Espero que mi calidad de vida mejore», declara. En breve, será capaz de reconocer el olor de su cuerpo antes de que le de un bajón y le avisará con tiempo y le despertará incluso si está durmiendo. «Alejandro ha ganado una compañera perfecta y una guardiana. Será capaz de avisarle con antelación y eso le dará tranquilidad», explican sus maestros.

El proceso de adiestramiento es el mismo que el de otros animales a los que entrenan en habilidades olfativas. Solo cambia la sustancia que el perro aprenderá a identificar -con ladridos, por ejemplo- con el aliciente de un premio. Una vez realizado, el perro puede aprender a identificar desde a drogas a explosivos. Alejandro deberá impregnar con su saliva un bastoncillo antes de que le dé uno de sus bajones y guardarlo en un congelador. La perra aprenderá a detectar ese olor y a alertar a su propietario con margen suficiente para pincharse y superar el bache.

«En este proyecto no sólo gana el paciente y dueño de la perra, sino que el trabajo de olfato es una herramienta terapéutica que ayuda al perro a estabilizarse y alcanzar el equilibrio emocional y, sobre todo en casos como éste, crea un vínculo maravilloso con el dueño, por el tiempo, entre otras cosas, que ambos tienen que pasar juntos», explican.