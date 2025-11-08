«Los periodistas van a ser más necesarios que nunca en el nuevo mundo de la revolución tecnológica» José Miguel Santamaría, exdirector de este diario, pronunció la lección inaugural del Máster de Periodismo Multimedia EL CORREO/UPV: «Si hay algo indispensable para ejercer este oficio, es la pasión«

En redacción nos referimos a veces al Máster de Periodismo Multimedia EL CORREO/UPV como «nuestro Lezama», porque ahí se forman y se foguean los profesionales que muy pronto serán nuestros compañeros –en realidad, ya lo son– y con el tiempo se convertirán en nuestros sucesores, dentro de esa cadena de personas que vertebra la larga historia de cabeceras como esta o todas las demás de Vocento. Y, si nos aferramos al símil, la lección inaugural que reciben los alumnos de cada curso tiene mucho que ver con ese discurso previo al partido que hacen los buenos entrenadores, un ejercicio complejo que combina la motivación y el diagnóstico certero de lo que espera ahí fuera. Ayer, jornada de apertura de la XXXVIII edición del máster, ese papel de 'míster' lo asumió José Miguel Santamaría, que ha dirigido este diario desde 2016 hasta el pasado marzo. «Solo puedo aportar experiencia», se quitó importancia, como si eso fuese poco, antes de lanzarse a un análisis que partía del pasado de la profesión para analizar el presente y atisbar ese futuro incierto y un poco temible.

Ya Enrique de Ybarra, presidente de la Fundación Vocento, se había referido al desasosiego tan propio de estos tiempos durante la presentación del acto, celebrado en la Sociedad Bilbaina. «La tarea de los periodistas es cada vez más difícil en este mundo de extraordinaria complejidad. Los informadores se enfrentan a algo así como los trabajos de Hércules», expuso, y avanzó uno de los recursos esenciales para salir adelante en ese desafío: «La clave está en las preguntas: el buen periodismo sale de las buenas preguntas». Y, precisamente, Santamaría tomó como punto de partida de su reflexión una pregunta que solía asaltarle a menudo durante esos años que ha tenido a los alumnos del máster como vecinos inmediatos de su despacho: «Cada vez que visitaba el aula, inevitablemente me venía a la cabeza la misma pregunta: ¿qué futuro espera a estos periodistas?».

«La tarea de los periodistas es cada vez más difícil en este mundo de extraordinaria complejidad: se enfrentan a algo así como los trabajos de Hércules» Enrique de Ybarra Presidente de la Fundación Vocento

«Como todos suponéis, no puedo responder –atajó–, pero creo sinceramente que nuestro oficio tiene mucho más porvenir que cientos de profesiones amenazadas por la inteligencia artificial. Estoy convencido de que los periodistas van a seguir siendo necesarios o más necesarios que nunca en el nuevo mundo que alumbrará la revolución tecnológica». Eso sí, de momento, ese mundo no se muestra precisamente amigable: «No os asustéis, pero el paisaje que os vais a encontrar es lo más parecido al Mordor de 'El Señor de los Anillos', todo en llamas y plagado de orcos», comparó, en referencia a fenómenos como «la creación del concepto de verdad alternativa», que no deja de ser otro nombre para la mentira. Al vuelco que iniciaron las redes y continúa la IA añadió varios pecados de la profesión: «Periodistas y medios hemos contribuido de alguna manera al alejamiento de la ciudadanía», admitió, con errores como «mirarnos demasiado el ombligo y dejarnos arrastrar por debates planteados por políticos» o «realizar demasiadas concesiones al espectáculo en la pelea por la audiencia digital». ¿Lo peor de lo peor? «Que periodistas alimenten la polarización política me parece dramático».

Hacer amigos o perderlos

A esas alturas, los jóvenes jugadores a lo mejor se estaban planteando ya si saltar o no a ese campo hostil, y más aún cuando Santamaría repasó algunos de los rasgos eternos del oficio, como su «exigencia en tiempo y esfuerzo», la sensación de que «te somete a un examen continuo», lo de que «en cada información te juegas tu prestigio y tu credibilidad y la del medio» y, en fin, la amarga constatación de que «no se hacen muchos amigos, es más fácil perderlos». Caramba, míster... «Si miramos la otra cara de la moneda, descubrimos que el periodismo es un oficio con humanidad, que surge de la curiosidad y del deseo de entender el mundo y contarlo. Es un oficio útil y cumple una función social esencial: fiscalizar al poder, dar voz a quien no la tiene –aclaró–. Ayudamos a tomar decisiones, explicamos la realidad, contribuimos a crear conciencia crítica. Aunque suene pretencioso, el periodismo es un garante de la libertad de expresión y por tanto un pilar de la democracia». Y no solo eso, porque de la convulsa situación actual brota una conclusión positiva: «Pienso sinceramente que ahora se elaboran los mejores periódicos y productos informativos de la historia».

Los alumnos de la pasada promoción recogieron sus diplomas, en un acto que congregó en la Sociedad Bilbaína a estudiantes del máster y profesionales del periodismo. Maika Salguero

Santamaría se remontó a sus comienzos como «ayudante de becario», allá por 1982, en la redacción vitoriana de EL CORREO: «El primer día me dieron unas tijeras y me encargaron cortar teletipos», evocó. «En estos 43 años ha cambiado todo, el paisaje y las herramientas, pero el oficio sigue siendo el mismo, con los mismos compromisos, idénticas reglas y las mismas armas. La tecnología no cambia ni valores ni principios. Existe un consenso generalizado en el oficio de que el periodismo subsistirá si permanece fiel a sus raíces, a los mandamientos fundacionales que lo hacen creíble y útil», aclaró. Y ahí la lección adquirió una dimensión práctica que no siempre tienen estos discursos, con una serie de consejos de cara a ejercer como es debido: desde «las preguntas deben orientarse a obtener respuestas interesantes, nunca a intentar mostrar lo listos que somos» hasta la obligación de «dar voz a todos los implicados en un conflicto o en un contencioso». A modo de máxima, se quedó en «preguntar mucho, escuchar más, hablar poco y opinar nada».

Pero nada de eso funciona sin la fuerza que lo anima todo: «Si hay algo indispensable para ejercer este oficio, es la pasión. Pasión por desvelar lo que no se quiere que se sepa, por contar historias, por ayudar a personas. Os aviso: sin vocación y sin pasión, este oficio es un rollo». A la hora de las conclusiones, José Miguel Santamaría incluso empezó a parecer un entrenador de verdad: «Disputamos una competición en la que los rivales pueden tocar la pelota con la mano, meter goles en fuera de juego, cometer penaltis y salirse del campo. ¡Poco podemos hacer ante este lodazal! Quieren acabar con la democracia y el periodismo aparece como víctima colateral, pero el futuro del oficio pasa por mantenernos firmes en nuestros principios».

Sara Urionabarrenetxea Directora de Ordenación y Planificación Universitaria del Gobierno vasco «Hay que escuchar para comprender el mundo»

La directora de Ordenación y Planificación Universitaria del Gobierno vasco avisó de que ella no pertenece a la profesión periodística –es doctora en Economía Financiera–, pero su visión desde fuera coincidió en buena medida con el diagnóstico que otros aportaron desde dentro. «Vamos a dejar el futuro en sus manos», dijo Sara Urionabarrenetxea en referencia a los alumnos del máster, y se trata de un porvenir que parte de un presente complicado, marcado por fenómenos como «la falta de ética de las redes sociales, dicho 'grosso modo'». Estos jóvenes, argumentó, han de ser el necesario contrapeso: «Tenéis que estar ahí para hacer de balance. Las tecnologías, además, os permiten hacer un relato mucho más global, integrador, que haga partícipe a la ciudadanía. Habrá dificultades, tendréis dudas éticas, pero aprovechad todo eso que tenéis a mano –animó–. Esta profesión no es únicamente un empleo: tenéis capacidad de influenciar en la opinión pública y tenéis que manejar eso con muchísima responsabilidad ética. Es lo que necesitamos, porque posiblemente las capacidades que vosotros tenéis sean más importantes que nunca».

La representante del Ejecutivo autonómico reafirmó a los estudiantes en el camino elegido («habéis hecho una buena elección, la UPV es un referente», indicó) y profundizó en algunas de las ideas expuestas en la lección inaugural: «Preguntad y escuchad. Hay que escuchar para comprender y vosotros necesitáis comprender el mundo». En ese repertorio de tareas que encaran los nuevos periodistas, les pidió que presten especial atención a una muy concreta: «Sobre todo, desmontad injusticias».

Estitxu Garai Vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación de la EHU/UPV «Nunca había sido tan difícil discernir ruido y verdad»

«Vivimos un momento complicado, pero a la vez apasionante para el periodismo. Nunca antes había sido tan complicado discernir el ruido y la verdad, y a esto se le añaden tecnologías disruptivas como la IA. Estamos en una época de cambio, pero todas las épocas de cambio son también de oportunidad», argumentó la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación de la EHU/UPV, que no dudó en poner ejemplos de ese abanico de posibilidades que se abre ante los nuevos periodistas: «Tenéis la oportunidad de repensar los códigos, imaginar nuevos formatos y devolver el sentido y el rigor al acto de informar». Estitxu Garai, que es profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, se refirió a la curiosidad como motor de este «oficio precioso» y jugó con el sentido literal de la palabra en euskera, jakin-mina. «Dolor por saber, ¡qué paradoja!, pero creo que sí, que el saber muchas veces implica un pequeño desgarro, una incomodidad necesaria. Cultivad esa curiosidad, es el impulso que hace el periodismo más honesto y más humano».

Garai describió el Máster EL CORREO/UPV como «antiguo y prestigioso» («no quiero subrayar mucho lo de 'antiguo', porque es algo más joven que yo», bromeó), elogió «la idea poderosa del aprendizaje compartido y el conocimiento que se construye entre empresa y universidad» y reclamó la función de «brújula moral» para el periodismo. «Ser periodista hoy, como siempre pero a lo mejor más que nunca, es ser guardián de los datos, intérprete del presente. El periodismo tiene que seguir siendo ese faro encendido en la niebla de la desinformación y la polarización».