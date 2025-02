Periodismo local «en carne viva» para informar sobre la dana de Valencia

Carlos Benito Viernes, 28 de febrero 2025, 00:03 Comenta Compartir

En la redacción de 'Las Provincias', el periódico de Vocento en Valencia, el día 29 de octubre no estaba siendo una jornada más, pero tampoco había nada que apuntase a que iba a marcar un antes y un después. «Cada territorio tiene sus particularidades, y una de las nuestras es que, cuando llueve, nunca llueve normal, suele hacerlo con bastante furia», comenta el director, Jesús Trelis. El periódico ya había abierto su portada de aquella mañana con la alerta roja: el aviso de posibles inundaciones, la suspensión de clases en la Universidad y muchos colegios... Pero iban transcurriendo las horas y la situación no había llegado a descontrolarse. «Empezaron a encenderse ciertas alarmas cuando vimos lo que pasaba al norte, en Utiel, que es donde se produjeron las primeras inundaciones, pero cuando salta todo es a partir de las siete y media o las ocho de la tarde: no tenemos conciencia de lo que está pasando, pero llegan los primeros avisos, llamadas de gente atrapada...». Empezaba el desastre, una pesadilla que planteaba un desafío periodístico sin precedentes. La cobertura que hizo 'Las Provincias' de la catástrofe de la dana ha merecido el accésit en el Premio de Periodismo de EL CORREO, por su «esfuerzo casi sobrehumano» para «abordar la catástrofe desde todos los puntos de vista, poniéndose siempre en primera fila en la defensa de las víctimas», según destaca el fallo.

En aquel momento del 29 de octubre, a última hora de la tarde, arrancó una segunda jornada laboral que no concluiría hasta la noche del día siguiente, con un directo de cuarenta horas en la web. Algunos periodistas que ya se habían marchado regresaban, ante la imposibilidad de llegar a sus casas. A medida que iban recibiendo material, cambiaron la foto de portada tres o cuatro veces, pero el diario de papel ni siquiera pudo distribuirse al día siguiente: «Nos imprimen en Elda, cerca de Alicante, y el periódico no pudo entrar en Valencia de madrugada. Nos llegó a redacción quince días después y guardamos los ejemplares como un incunable», comenta Trelis.

Por la mañana, había que planificar la cobertura de una tragedia inabarcable. «Teníamos que hacer la foto fija de una catástrofe abismal, en una jornada marcada por el recuento de víctimas. Informativamente, nos olvidamos de las secciones, para que la redacción en pleno se volcara. Editorialmente, marcamos una línea muy clara con nuestro editorial». Aquella pieza se titulaba 'Las Provincias con las víctimas' y empezaba con cuatro palabras importantes: «Tienen nombres y apellidos».

Ampliar Seguimiento. Dos de las portadas que 'Las Provincias' ha dedicado a la tragedia: la de la izquierda es la del primer día, que el propio desastre impidió distribuir a los quioscos.

El 30 de octubre fue un día de dolor sin fin, que puso a prueba a los profesionales: «Íbamos viendo las víctimas, era atroz, y seguía la incertidumbre de lo que había en los parkings. La parte emocional, personal, era muy difícil: en la propia casa teníamos gente que había perdido familiares, o que no los encontraba, o que se había quedado sin hogar, o que estaba incomunicada... Era un shock tremendo. El trabajo de la redacción ha sido ejemplar, hemos hecho periodismo en carne viva, porque somos los vecinos de esa gente a la que ha pasado eso, en algunos casos somos nosotros mismos. Frente a la prensa que venía de fuera, teníamos la necesidad de dar voz al máximo de gente, pero sentíamos una impotencia brutal porque no podíamos llegar a todo. No podíamos contar todos los dramas, porque eran constantes y estaban en cada esquina, en mitad de un paisaje abierto en canal», desarrolla el director, que pasó «horas» mirando la impactante foto de los coches apilados y diciéndose 'no puede ser'.

«Seguimos aquí»

«Por la calle la gente se abrazaba al fotógrafo o a la redactora, porque necesitaban que contasen su drama», evoca el propio director, que también cita un momento que le impactó de manera personal: «A mí me gusta correr. En la madrugada del 30 al 31, a las cinco y media de la mañana, estaba tan tenso que decidí salir a correr para aliviarme. Empecé a ver sombras de gente: eran chavales con escobas, botas de agua, capazos, que avanzaban hacia las rotondas que conectan con los pueblos del sur. Acudían a donde aún no había llegado nadie. ¡Me dio un escalofrío! Ese día publicamos la foto de aquellos primeros voluntarios».

El primer mes, 'Las Provincias' dedicó al desastre un millar de páginas en papel y miles de textos en la web. ¿Qué han aprendido de sí mismos como periódico en este tiempo tan doloroso? «Lo que hemos hecho pone en valor el periodismo local, cómo la gente del lugar puede contar lo que ve, porque conoce el territorio, los pueblos, lo que es una riada... Nos ha hecho reconectar con los valores del periodismo, con el rigor de no caer en los bulos y no engañar a nuestra gente. Renace el periodismo de verdad, vocacional, de servicio, y también sereno en los momentos críticos: siempre hemos marcado una raya entre la urgencia, las necesidades básicas de los ciudadanos y la bronca política», expone.

El trabajo continúa, porque, aunque desde fuera pensemos en la dana como una tragedia del pasado cercano, en Valencia sigue siendo puro presente: «Hoy mismo contamos que están empezando a tirar una treintena de casas en Chiva, cada una con su historia, con su gente. La reconstrucción va para largo: se han arrasado pueblos, hay gente que todavía tiene fango, personas desplazadas, mayores que viven en un octavo y siguen sin ascensor... Son cientos de dramas y nosotros seguimos aquí. En nuestra cabecera hemos metido un latiguillo: 'No os olvidaremos'. Ese es el propósito de lo que hacemos, nuestro compromiso».