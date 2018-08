La peor carrera de un taxista Huelga de taxis en Bilbao / Ignacio Perez El piscolabis Los conflictos laborales nunca tienen caminos fáciles, pero algunos pueden acabar en precipicio JON URIARTE Sábado, 4 agosto 2018, 01:04

Solo hay un coche entre ambos. El nuestro. La situación es incómoda. Creíamos que los primeros estaban en huelga y los segundos resguardados a la espera de días mejores. Pero allí estaban. Un taxi y un VTC. Unas horas después, los taxistas pondrán punto final a su huelga y movilizaciones. Pero en ese momento la cosa no apuntaba bien. De ahí que el semáforo nos pareciera eterno. Pese a llevar las ventanillas subidas, se respiraba la tensión. Por eso hoy, que ya todo es pasado, mantengo la misma conclusión. El mundo del taxi lo ha hecho mal.

No soy usuario de las nuevas plataformas de transporte. Estoy libre de sospecha. De hecho cuento con la amistad de algún taxista. Cuando se dice esto sobre un colectivo suele ser la antesala de una mala crítica. Pero no es esta la intención. Sino advertir, como usuario, que una cosa es perderse una carrera y otra perder al cliente. Empecé a trabajar a los 15 años y no saqué el permiso de conducir hasta los 27, así que parte de mi sueldo lo gasté en bajadas de bandera. Desde entonces sigo montando en taxi. He conocido a buena y a mala gente. Como en todas partes. No todos, ni todas, son amigos de la charla. Pero la mayoría te cuenta que los buenos tiempos son pasado. Cada vez cuesta más llevar un sueldo a casa. Por no hablar de la enigmática obtención y compraventa de licencias. O cómo una subida del combustible puede convertir una semana buena en mala. También conocemos sus miedos ante la irrupción de otra línea de metro o de un tranvía. Nuevos y viejos rivales que llegan para quedarse. Como los vehículos con chófer. Al principio parecía un lujo al alcance de gente de postín y trabajadores con tarjeta de empresa. Pero internet lo cambió todo. Un dedo sobre una pantalla puede más que mil manos en busca de luz verde. Y los temidos nuevos usos, que parecían tan lejanos, llegaron. Más allá de lo que digan las leyes, no se puede poner puertas al campo. Y eso vale para todos.

La forma de consumir ha cambiado y la competencia es tan grande como internet. El gran centro comercial que antaño provocaba las protestas y el cierre de tiendas de barrio, ahora languidece superado por la venta digital. Siempre hay un pez más grande. Lo que provoca pérdidas de puestos de trabajo y bajadas de persiana. Bien lo saben los medios de comunicación. No queda otra que adaptarse, si no quieren morir. Como el mundo del ocio. O las poderosas entidades financieras, que tienen cada vez más oficinas virtuales. Era cuestión de tiempo que este cambio llegara al taxi. Cierto que su queja tiene más que ver con el reparto del pastel y lo injusto que les parece su situación, tras tantos años invertidos. También está el asunto de tomar medidas, con carácter retroactivo por la manga ancha del pasado, en el reparto de licencias. Pero es lo que hay. Y al otro lado está el cliente que, no nos engañemos, lo que quiere es ir de un lugar a otro. Punto. Por no hablar de los servicios extra que ofrecen los VTC, sus precios cerrados y una presencia que tampoco podemos ni debemos obviar. Todos preferimos mantel de hilo y vaso de cristal a servilleta de papel y vaso de plástico. Aplíquenlo a este caso y saquen sus conclusiones. Volviendo a los taxistas, al escucharles negar que esas ventajas son reales, siempre respondo que entonces no habrá problema. Ambos sabemos que se engañan. La gente no será solidaria, pero tampoco tonta. A nadie le sobra el dinero. Cosa que también olvidan algunos. Y que usos y tradiciones como la de tener que subirse al primer taxi, cuando está cochambroso y huele mal en lugar de ir al segundo de la fila que es un flamante vehículo, no todo el mundo lo acepta. Será la norma, pero va contra la mejora y evolución del sector. Para qué cambiar si da igual. Y aún así había gente que les entendía y apoyaba. Incluso cuando cortaban una calle. El gobierno como siempre hace, mande quien mande, ha aparcado el problema. Pero espero de corazón que no volvamos a vivir lo de estos días. La más noble de las razones desaparece ante la imagen de un padre intentando proteger a su hija, mientras un grupo de taxistas destroza el VTC que les lleva. Ese día y los posteriores, el número de personas que se bajaron la aplicación de Uber o Cabify se multiplicó. El destrozado no fue el coche negro, sino el mundo del taxi. Bien lo saben algunos. Prueba de ello es la propuesta de los barceloneses de no cobrar durante una jornada por las molestias generadas. Tiene que ver con la imagen mostrada. Porque habría que añadir las carreras que se perderán en el futuro. Por eso, y ya que estamos, permítanme una última reflexión.

Hace décadas hicimos huelga los trabajadores de cierta radio. Habíamos obtenido el puesto vía oposición y creíamos que sería para siempre. Pero una pelea entre partidos políticos, a los que nuestras vidas les importaban una mierda, nos puso con pie y medio fuera. La movilización fue total. Éramos pocos y no cortábamos carreteras, ni quemábamos neumáticos. Nos limitamos a desaparecer de la antena. En lugar de nuestras voces y programas, sonó música durante cuatro días. El resultado fue devastador. La audiencia se olvidó de nosotros. Había hasta quien decía que prefería las canciones. Así es el ser humano. Cuando no se trata de tu trabajo cuesta ponerse en piel ajena. Y no les digo si, en lugar de una canción, la forma de protestar es una patada en la ventana de un coche con gente dentro. Ojo con los taxistas que advierten que, si en septiembre siguen sin hacerles caso, provocarán «la tercera Guerra Mundial». En esta vida es duro ser David y tener una mísera honda para defenderse. Pero es mucho peor querer tumbar a Goliath y, cegado por la rabia, golpear a un inocente. O, lo que es lo mismo, a un cliente. Ese que, aunque algunos lo hayan olvidado o no les importe, un día estuvo de su parte.