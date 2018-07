La pensión a la expareja se eliminará cuando mantenga una relación estable Fotolia El Supremo especifica que no es necesario aguardar a que exista una demanda o una sentencia que corrobore la extinción del pago P. CASTILLO Martes, 24 julio 2018, 00:14

El Tribunal Supremo ha establecido que la pensión compensatoria que debe pagarse a la expareja tras la ruptura marital queda extinguida cuando la persona que la recibe rehace su vida y mantiene una nueva relación, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial que lo corrobore. El Alto Tribunal ha dado así la razón a un hombre que demandó a su exmujer y solicitó que se acordase la anulación de los pagos desde que presentó la demanda. Eso ocurrió en noviembre de 2015, pero no fue hasta un año después cuando la Audiencia Provincial de Salamanca falló a su favor y declaró extinguida la pensión compensatoria desde esa fecha. No obstante, la mujer interpuso un recurso en casación ante el Supremo al pretender que su exmarido le siguiera abonando mensualmente la cantidad prefijada tras la ruptura, que no se ha hecho pública.

Ahora, el pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal desestima la demanda de la excónyuge al considerar que «carece de sentido prolongar» el pago de la pensión, cuya extinción podría haberse producido desde que la mujer comenzó a convivir con otra pareja, en 2004, es decir, once años antes de la presentación de la demanda. «La situación de convivencia que ha dado lugar a la extinción de la pensión compensatoria existía ya más de 10 años antes de la interposición de la demanda, por lo que carece de sentido prolongar más allá la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás», detalla el Supremo en su dictamen.

El Alto Tribunal recuerda que para que se acabe dicha retribución no es necesario que uno de los cónyuges se case con otra persona sino que basta con que conviva maritalmente con ella, como establece el artículo 101 del Código Civil. «La razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial», señala la Sala. Compensación que se extinguirá, prosiguen los magistrados, «cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona».

La cuantía de la pensión compensatoria se actualiza todos los años conforme a la variación del IPC. Al ser como un resarcimiento, tiene un carácter indemnizatorio y es temporal, puesto que la ley no le da un carácter vitalicio ni permanente, salvo muy contadas excepciones de desequilibrio indefinido.