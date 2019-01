«El pensamiento hay que educarlo» Marian Rojas, esta tarde en el Aula de Cultura de EL CORREO / E.C. La psiquiatra Marian Rojas ofrece esta tarde una conferencia sobre las estrategias más racionales para ser feliz en el Aula de Cultura en EL CORREO GERARDO ELORRIAGA Lunes, 28 enero 2019, 00:11

La pantalla del teléfono móvil o el ipad nos regala gratificaciones a golpe de clic. «Pero los instantes placenteros que nos proporciona no son la felicidad real», advierte Marian Rojas Estapé. «La atmósfera virtual puede convertirse en un obstáculo para nuestra realización personal, porque nos han hecho creer que constituye un objetivo y, hoy en día, a los jóvenes les resulta más fácil conectar con esa esfera que con la material y más sencillo emplear emoticonos que palabras». La psiquiatra pronunciará hoy, a partir de las ocho de la tarde, una conferencia en el Salón El Carmen de Bilbao dentro de la programación del Aula de Cultura de EL CORREO. El acto ha sido organizado en colaboración con la Editorial Espasa y la ONG Acción Familiar Euskadi, y cuenta con el apoyo de Obra Social 'la Caixa'.

La charla Ponente. La psiquiatra Marian Rojas, autora del ensayo 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida'. (ed. Espasa). Tema. Reflexión científica y psicológica sobre las mejores estrategias para disfrutar de una vida plena y feliz. Lugar y hora. Salón El Carmen de Bilbao, hoy a las 20.00 horas. Con la colaboración: Obra Social 'la Caixa'.

La especialista, experta en problemas de ansiedad, depresión y trastornos de personalidad, se ha convertido en la más vendida en el apartado de no ficción en España gracias a 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', ensayo que es el fruto de diez años de observación. «He analizado a la gente que le suceden experiencias positivas y me he dado cuenta de que la felicidad radica en cómo interpretan los hechos», señala. «Unos los disfrutan y otros no lo toleran». Según ese análisis, la diferencia radica en el sistema de creencias, el estado de ánimo, la actitud y el sistema reticular activado ascendente, la zona del cerebro que filtra aquello que nos importa.

El cerebro adolescente, aún inmaduro, se deja guiar por las recompensas fáciles, como las que proporcionan los mensajes del whatsapp. «Creen que ellos gestionan la pantalla y ese control les genera una nula tolerancia a la frustración e irritabilidad», advierte.

La escritora aconseja colocar el móvil en modo avión y reflexionar sobre lo que nos guía. «Debemos pensar sobre lo que es la vida y obtener respuestas claras cuando nos movemos en el terreno de lo relativo en el que opino según me siento», apunta. «El 90% de las personas a las que no les suceden cosas buenas no saben lo que quieren que les pase».

La suerte, a su juicio, se halla en la confluencia entre la preparación y la oportunidad. «Con conocimiento, todo lo percibes mejor», indica. También sugiere mayor consciencia de nuestra voz interior. «Porque todas las emociones vienen precedidas por el pensamiento, a veces exagerado o distorsionado, hay que educarlo, no darle demasiada importancia y sentirnos bien con nosotros mismos».