«Me penalizaron por ser científica y madre» María de la Fuente tiene 40 años, es madre de un niño y una niña y directora de la Unidad de Nano-Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. María de la Fuente, investigadora gallega, gana 5.000 euros menos al año como 'consecuencia' de tener dos hijos. Su denuncia pública ha logrado mejoras en el campo de las científicas YOLANDA VEIGA Lunes, 4 marzo 2019, 16:29

María de la Fuente, investigadora gallega de 40 años, tuvo a su primer hijo a los 35, más tarde de lo que le habría gustado, y todavía tuvo que escuchar eso de que tendría que haber esperado más. Es la directora de la Unidad de Nano-Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, aunque en su contrato figura una categoría menor y, en su nómina, 5.000 euros brutos menos al año de lo que corresponde a su tarea. Dicho en plata, le han «penalizado» por ser madre.

«Me presenté a un programa de concurrencia competitiva para la incorporación de investigadoras al sistema público de salud. Había un primer periodo de trabajo de cinco años antes de pasar a la siguiente fase y en ese tiempo yo tuve a mis dos hijos». Estuvo en total trece meses de inactividad laboral. «La sorpresa fue que ese tiempo me lo habían contabilizado como si hubiese estado trabajando y claro, mi curriculum era peor que el de otras personas. Porque una persona que ha estado cinco años trabajando va a hacer, lógicamente, más méritos que yo, que estuve menos de cuatro años. Al contabilizarme las bajas como tiempo trabajado perdí competitividad y no se respetó en mi caso el principio de igualdad de oportunidades», denuncia María, que está contratada por el Sergas, el Servicio Gallego de Salud.

Empezó a reinvidicar su derecho a la maternidad sin penalización laboral, a hablar con parlamentarios, a tocar puertas... pero «no prosperaba nada» y en marzo de 2018, pocos días antes de la histórica manifestación feminista, colgó en la plataforma Change.org una petición para que se contemplasen esas interrupciones y no computaran como tiempo trabajado en la carrera de méritos. También impulsó la iniciativa 'Científica o madre' para denunciar la discriminación en el ámbito de la ciencia. «En nuestra profesión se da por hecho que durante el embarazo hay que trabajar, se escuchan muchos comentarios del tipo que si te quedas embarazada se resiente el equipo... Detectamos que había mucha conversación de pasillo quejándose de esto pero nadie se atrevía a dar la cara ante los medios para denunciarlo por temor a represalias, porque en nuestro ámbito hay mucha temporalidad».

Un mural en plena Gran Vía de Madrid homenajea a cuatro mujeres que han reivindicado a través de Change.org mejoran en el campo de la igualdad, entre ellas María, la primera por la izquierda. / Change.org

En esa situación adversa María, que estuvo tres años largos en el extranjero tras acabar la carrera, tuvo a sus dos hijos. No solo eso. Cada semana trata de reservar dos tardes libres para pasarlas con ellos, un niño y una niña de 5 y 3 años, y tener libres los fines de semana. «No tengo reducción de jornada así que intento conciliar. No voy a renunciar a criar a mis hijos».

- ¿La gente lo hace?

- En nuestra profesión se retrasa mucho la maternidad y muchas mujeres madres se quedan directamente fuera del sistema. El sistema las excluye. Se vende que la investigación es sumamente vocacional y lo es, pero de ahí a tener que sacrificar toda tu vida... Está extendido en ciencia que hay que trabajar día y noche, fines de semana... No puede ser que las personas que avancen sean las que trabajan veinticuatro horas, las que son más resistentes. Tienen que avanzar las personas más válidas. El criterio de medir méritos no puede ser el sacrificio personal.

María sigue peleando, incluso judicialmente, porque se le reconozca su categoría y el sueldo que le corresponde, pero mientras espera a que se resuelva su caso, se da por satisfecha por el camino iniciado. «La petición de Change.org logró más de 300.000 firmas y desde entonces ha habido cambios».

El más llamativo, el decreto convalidado el pasado 28 de febrero, «un decreto de medidas urgentes para la ciencia que contempla a nivel legislativo los supuestos de interrupción en los programas de concurrencia competitiva». Estos supuestos incluyen la maternidad y la adopción, la interrupción por cuidado a personas dependientes, por cuestiones relativas al embarazo... Queda que esta cuestión se refleje también en las normativas regionales porque la competencia está transferida, pero es un avance importante. El otro avance es el eco. «El gran logro de todo esto es que ya no se digan tan abiertamente cosas como: ¡Ah, ¿pero no has trabajado durante el embarazo?».