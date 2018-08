Peligros y bendiciones del 'efecto Uber' Taxistas concentrados en el aeropuerto de Loiu durante el paro que protagonizaron desde el lunes hasta miércoles pasados. / Ignacio Pérez La polémica aplicación triunfa allí donde se implanta; pero también destroza el sector del taxi y puede llegar a crear problemas de movilidad LUIS LÓPEZ Domingo, 5 agosto 2018, 01:05

Los paros que el sector del taxi ha protagonizado esta semana en Euskadi y en casi toda España no tienen nada de particular. Lo mismo está pasando en medio mundo. El origen del problema es sencillo, y hay dos partes implicadas. La primera es el taxi, que se puede coger de tres maneras: acudiendo a la parada, o levantando la mano en la calle, o llamándolo -ya sea por teléfono o mediante una aplicación informática-. El segundo agente implicado son los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que sólo operan bajo pedido telefónico o por una app. Antes, lo normal era que estos coches estuviesen en una central y saliesen cuando eran requeridos. Venía a ser un servicio de lujo.

La cuestión es que con las aplicaciones informáticas con geolocalización, empresas como Uber o Cabify se valen de estas licencias VTC para, al final, dar un servicio muy parecido al del taxi. Y a precios competitivos.

Muchos países, como España, están tratando de buscar soluciones. Aunque quienes mejor saben de los peligros y ventajas del 'efecto Uber' son los norteamericanos, porque fue en EE UU donde se inició la revolución en 2009. «Es evidente que este tipo de aplicaciones ofrece un servicio interesante porque los consumidores lo usan. Pero también tiene riesgos», se arranca el bilbaíno Fernando Monge, experto en política urbana y 'senior associate' de la Harvard Bloomberg City Leadership Initiative, una especie de programa donde se analiza el futuro de las ciudades.

La experiencia revela que hay tres tipos de impactos negativos. El primero colisiona de lleno en el sector del taxi, que tiene una regulación más rígida que le impide competir en igualdad de condiciones. Un ejemplo paradigmático es el de San Francisco, cuna de Uber, donde ya en 2016 la mayor empresa de taxis se vio obligada a suspender pagos. Ahora, casi el 80% del mercado se lo reparten los VTC... Pero no sólo está Uber, sino también Lyft, Juno, Wingz...

«Un segundo impacto es en la calidad del empleo», continúa Monge. Es decir, las condiciones de trabajo de los conductores de estas plataformas son, en general, peores que las de los taxistas, y hay un intenso debate jurídico para dirimir si es empleo por cuenta ajena o no. «Sin embargo, a mi juicio, este problema no es específico de estas plataformas, sino que tiene que ver con la nueva situación económica en general», que potencia la precariedad y la contratación por horas.

Y hay un tercer impacto, del que no se habla tanto, pero que es vital: la afección a la movilidad urbana. Es decir, el 'efecto Uber' provoca más atascos y más emisiones de CO2. ¿Por qué? En ciudades como Nueva York se está estudiando el asunto muy en serio. La cuestión es que los bajos precios y la eficiencia de las nuevas empresas hacen que mucha gente acuda a ellas en vez de usar el transporte público o ir andando. Así que hay más vehículos sobre el asfalto. Y, por otra parte, el hecho de que estos coches no tengan paradas, como los taxis, y deban estar circulando constantemente, afecta a la fluidez del tráfico. Según un estudio mencionado hace un par de meses por el periódico 'The New York Times', en algunas zonas de la ciudad la velocidad media ha bajado en un 13% entre 2010 y 2015.

Pero, claro, empresas como Uber también ofrecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, «los viajes compartidos con otros usuarios, que en ciertas ciudades como Washington funcionan muy bien» y facilitan una movilidad más eficiente. También «se están explorando alianzas con hospitales y compañías de salud» de cara a dar servicio a enfermos y gente con movilidad reducida.

Una ciudad mejor

Resumiendo, que «hay muchos beneficios, pero también impactos (en el taxi, en las condiciones laborales, en la movilidad...). En EE UU la tendencia es ir regulando para cubrir los impactos negativos sin desaprovechar los positivos», revela Monge.

¿Es todo este razonamiento aplicable a Euskadi? Quizás. Pero con matices. «Aquí las ciudades son pequeñas» y, por tanto, su problemática es diferente, analiza Josu Ramírez, director de Leber, la consultora que ha elaborado el plan de movilidad de Bilbao. Este experto distingue, esencialmente, entre transportes individuales (el coche en todas sus formas) o colectivos (metro, bus, tranvía...). «Una ciudad es mucho mejor cuanto menos depende de medios individuales motorizados». Así que ve un riesgo en el caso de que las nuevas plataformas, baratas y eficientes, animen a mucha gente a utilizarlas en vez de desplazarse caminando (principal modo de moverse en las ciudades vascas), o detraigan viajeros del servicio público para ponerlos sobre el asfalto.

Cosa distinta sería que fuesen utilizadas por quienes ahora se mueven en coches particulares, y lo hiciesen de forma compartida con otros usuarios... Pero, en cualquier caso, para Ramírez la apuesta debe ser el transporte colectivo, en el que las administraciones han invertido millonadas. Y para potenciarlo, añade, no sólo es suficiente que sea de calidad, sino que hay que desincentivar el transporte individual. ¿Cómo? Desde luego, haciéndolo barato, no.