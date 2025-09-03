El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un menor juega a Fortnite. AdobeStock

El peligro del chat del videojuego: el 'bautizo' del niño acosador

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:07

«Un día entré en el cuarto de mi hijo mientras él jugaba al Fortnite y me quedé horrorizado con las burradas que escuché: cabrón, ... hijo de puta... Así hablaban entre ellos los chavales que estaban jugando en línea». El hijo de Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, tenía entonces 13 años. La cosa es que ahora juegan a Fortnite con menos de 10. «La mayoría de los videojuegos tienen un chat donde los jugadores pueden mandarse mensajes. Y esta suele ser la vía por la que los niños más pequeños se inician en el ciberacoso, no tanto por los grupos de WhatsApp. Empiezan insultando a otro niño que está jugando, a burlarse de él... Y si el acosador es de Sevilla, al menos la víctima no tendrá que verle nunca cara a cara, pero cuando es un compañero de su escuela, la situación es más grave porque saber que al día siguiente tendrá que enfrentarse a él en clase aumenta la ansiedad».

