Un Papa para la era de Trump

Muy a menudo los cónclaves no suelen tener en cuenta a los favoritos. Y ha vuelto a ocurrir. Robert Prevost no encabezaba las quinielas, ... pero se había colado en las últimas horas durante una campaña que ha sido más electoral que espiritual. Se buscaba un cónclave breve para dar una imagen de unidad y así ha sido. Rara vez se ha elegido a un pontífice joven y con 69 años no parece que sea un Papa de transición. Ningún Papa es un clon del anterior. Prevost tiene su estilo y su sensibilidad propia. Después de un cónclave suele ser frecuente un cambio de dirección -suave o más brusco- y sobre todo de estilo, por muy admirado que haya sido el anterior. Benedicto XVI fue elegido porque Europa era fundamental para el futuro de la Iglesia. Francisco, para reformar la Curia y para limpiar la porquería que se había acumulado. ¿Cuáles han sido las razones por las que ha sido elegido Prevost? Él mismo irá respondiendo a esta pregunta con sus gestos y sus acentos. De momento, ha hablado mucho de paz.

Los cardenales han optado por una persona de síntesis, entre las posiciones más avanzadas y las más tradicionales, al que se le supone una capacidad para tejer consensos y agrupar a las distintas sensibilidades. Ni un revolucionario ni un retrógrado. Se ha apostado por un perfil moderado frente a lo que ha significado el huracán Bergoglio. Un papado con menos estrés y menos polarización. Este es más discreto. Su misión será mantener el equilibro en una Iglesia marcada por la diversidad y la secularización; y su desafío construir un espacio común en un mundo tensionado y fracturado. Noticias relacionadas Prevost, ojeador de obispos y crítico con Trump ¿Por qué hay seis cardenales que han roto la etiqueta del cónclave? ¿Dónde va a colocar el nuevo Papa la agenda vaticana? Muchos vieron a Francisco como un activista antiglobalización. ¿El nuevo va a ser tan militante como lo fue su predecesor? La Iglesia necesita una Papa con carisma y sin miedo a los lobos. Que inspire confianza. Al optar por el nombre de León XIV lanza el mensaje que su pontificado no va a ser ajeno a la Doctrina Social, aunque seguramente no con la radicalidad de Francisco. Tiene experiencia pastoral y de gobierno. Ha sido el jefe del dicasterio para los obispos. Queda por determinar el enfoque preciso del nuevo Papa sobre la intervención de la Iglesia en el ámbito político. Sabiendo que defender a los inmigrantes y a los más frágiles de la tierra, abogar por una ecología integral o criticar una economía que mata tiene una dimensión política en el actual contexto internacional. El Vaticano es un importante actor político. El Papa no es solo el líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos, sino también un referente temporal. Parece claro que el mundo necesita un Papa con autoridad global, una voz respetada, más allá del eco que tenga entre la comunidad de los creyentes, porque también habla en nombre de una humanidad sufriente y doliente. Un pontífice para la era de Trump y de los populismos rampantes. El 'meme' del presidente de Estados Unidos con los hábitos papales con el dedo en modo advertencia es un aviso a navegantes. ¿Se va a enfrentar a los liderazgos hostiles que amenazan la democracia cuando le toque defender la dignidad de los pueblos? Prevost garantiza la continuidad. La Iglesia necesita un sucesor que conserve el legado de Francisco, lo amplifique, lo mejore y lo impulse. Que no paralice los procesos puestos en marcha. Por ejemplo, el camino sinodal, una de las columnas vertebrales del anterior pontificado. Durante su convalecencia casi terminal, Bergoglio convocó una Asamblea Eclesial para 2028 para implementar los avances de ese histórico plan. No la llamó sinodal, sino eclesial, porque es una cita para todos: para los obispos, pero también para los laicos. Está por ver qué decidirá este Papa y con qué ritmo.

