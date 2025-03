El pediatra Carlos González, a los padres que fuman en casa: «Aunque no estén tus hijos delante...» El experto explica en su podcast 'Criando sin miedo' que el humo del tabaco «se fija en los sofás y en las cortinas»

Marina León Lunes, 17 de marzo 2025, 20:58 | Actualizado 21:03h.

Hay quienes son de lo más estrictos con el tema del tabaco cuando hay menores delante. Aunque la mayoría de los fumadores no dudan en apartarse para fumar si hay niños cerca en espacios abiertos, en casa no es tan sencillo. Según el conocido pediatra Carlos González, «no es buena idea fumar en casa, aunque en ese momento tus hijos no estén».

El doctor explica en su podcast 'Criando sin miedo', que su padre fumaba un puro al día. «Sabemos que el humo del tabaco se fija en los sofás y en las cortinas, por lo que permanece en el ambiente de alguna manera», cuenta. A muchos les resultará familiar esa sensación de entrar en el hogar de una persona fumadora y «al sentarte en el sofá te envuelve una nube de productos tóxicos y cancerígenos», detalla.

El experto hace hincapié en que no basta con fumar en otra habitación ni cuando los niños están en el colegio. «No hay que fumar en casa», sentencia. González recuerda que en su niñez, se sentaba en las rodillas de su padre «y cuando iba a encenderse el puro me decía, 'ahora te tienes que ir porque voy a fumar'».

En la actualidad, ni el pediatra ni sus dos hermanos fuman. «Quizá mi hermana sería más comprensible porque por aquella época las mujeres no solían fumar. Pero mi hermano, nacido en una época en la que prácticamente todos los hombres fumaban, tampoco lo hizo, jamás, ni un día», cuenta. «Creo que de alguna manera debimos de quedar traumatizados», añade. «El tabaco era lo que os impedía pasar un rato con nuestro padre», concluye.