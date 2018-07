La mascota de... «Es un pedazo de pan... hasta que aparece un gato» Tacha examina uno de los proyectos de Natalia en su estudio de interiorismo, en Erandio. / BORJA AGUDO CARLOS BENITO Domingo, 29 julio 2018, 01:40

Tacha tiene cara de caballero antiguo, con el gesto digno y afligido de algún personaje barbudo de El Greco, pero en realidad sus orígenes están muy lejos del privilegio aristocrático. Para cuando Natalia Zubizarreta la adoptó, con solo un año, la pobre perrita ya había acumulado dos abandonos. «A mí me gustaban los teckel, pero me parecían demasiado pequeños. Entonces descubrí al grifón, que es como un teckel gigante. En España se suelen usar para la caza, pero en Inglaterra gustan mucho como mascotas: a través de una web en inglés, di con Tacha en Galicia. El primero que la abandonó entendemos que fue un cazador. Después, la tuvo una señora que enfermó: la hija no quería perros y la encerró en un garaje, de donde la rescató la protectora de animales». Con Natalia, a este animal dócil y amigable le llegó un cambio de vida y también una nueva identidad. «Mi abuela decía que, si algún día me hacía famosa, mi nombre artístico debía ser Tasha Zubizarreta. Al final lo adapté para Tacha», se ríe la interiorista en su estudio de Erandio.

Al principio, quizá por su penosa experiencia con los seres humanos, Tacha no solía mostrarse muy cariñosa: «Ahora sí, con todo el mundo. Y siempre ha sido muy buena, tanto con los perros como con las personas. Es un pedazo de pan... hasta que aparece un gato. Entonces se le va la pinza, se vuelve absolutamente sorda y echa a correr detrás. Es como un cortocircuito y me da miedo que se me escape», confiesa Natalia. Alguna vez, esa frenética carrera le ha servido para acorralar a su presa felina en un árbol, pero nunca ha llegado más allá: «Mi duda es qué haría con ellos si los pillase. ¡Espero que nada malo!». Tacha también es tremendamente dormilona («tienes que ir buscando por casa, a ver en qué superficie mullida está»), muy poco glotona («no puedo sobornarla con comida, no sé con qué engatusarla») e inmune a los miedos y las fobias habituales de la especie: «No tiene miedo a los cohetes, se mete sola en la bañera... ¡Ni siquiera le importa venirse a trabajar, ja, ja...!».

Natalia Zubizarreta Diseñadora de interiores. Sus padres quisieron que creciese junto a un perro, Tana, cruce de pastor vasco y ratonero que se convirtió en la sufrida compañera de su infancia. «Era una santa, porque yo me subía encima de ella y le hacía de todo», recuerda.

La insistencia de Natalia en la bondad casi beatífica de su perra se explica, en parte, por contraste: su anterior mascota fue Greta, una «cocker asesina» a la que adoraba y a la vez temía un poco: «Mordía a niños, adultos, perros... Era muy posesiva, pero también muy especial, muy entrañable. Cuando me quedé sin ella, lo pasé tan mal que estuve unos años de luto».

Seres puros

A Tacha le encanta ir a la playa y corretear de aquí para allá, aunque evita el mar. «Lo que hace es llenarse de arena, pero como luego se mete sola en la bañera...». También es «una máquina de oler» aficionada a introducir a fondo su narizota por cualquier agujero, lo que la ha llevado a algún cruento encontronazo con sus archienemigos: «Ya le ha ocurrido que, al otro lado de la valla, haya un gato y le deje la trufa sangrando de un arañazo».

Tacha Raza es una hembra de grifón leonado. Edad 3 años. Peso 20 kilos. Carácter dócil, dormilona y cariñosa con todos. ¿Alguna manía? No puede ver un gato sin echar a correr detrás.

La perra se ha convertido, además, en una especie de toque final para los diseños de su dueña: ahí está, en mitad de esas fotos de salones de ensueño y habitaciones perfectas, como meditando sobre los acabados del mobiliario. «En las imágenes aporta calidez, un toque desenfadado y a la vez cierta sofisticación, porque es muy elegante. Empezó a salir en mi Instagram y, a veces, nos llaman para reformar una casa y preguntan directamente por ella. El fotógrafo de la revista 'El Mueble' decía que, por Tacha, cometería la locura de tener perro», relata Natalia con orgullo. Y, desde luego, anima al fotógrafo en esa aventura: «Es que no se puede vivir sin perro, porque son seres puros y quitan todo el mal rollo. Solo les faltan las alas de angelito».