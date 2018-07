Un pecado sin pecadores Osakidetza no lo va a tener fácil para probar culpabilidades por las evidentes irregularidades en varias OPE médicas ALBERTO AYALA Viernes, 20 julio 2018, 00:18

No es mi intención arrojarles un cubo de agua helada, por más que estemos en verano. Pero si ustedes -como yo- albergaban, y albergan aún esperanzas acerca del pleno esclarecimiento de las evidentes irregularidades que se han producido en la última OPE (Oferta Pública de Empleo) de Osakidetza me atrevería a recetarles paciencia, mucha paciencia.

El consejero de Salud, el peneuvista Jon Darpón, y su equipo comparecieron ayer en el Parlamento vasco para informar sobre las investigaciones en torno a las anomalías detectadas. Deficiencias que el departamento negó de entrada con vehemencia, pero que al final no ha tenido más remedio que admitir a la luz de los indicios.

Si estuviéramos en uno de esos carruseles deportivos de 'minuto y resultado' que llenan las tardes radiofónicas de los fines de semana diría que resulta evidente que algunas oposiciones, todas ellas médicas, curiosamente, no han sido limpias. Ha habido filtraciones y/o trato de favor.

¿Pruebas? Pues de momento ninguna definitiva. Ni se ha cazado a nadie dando el soplo. Ni se ha intervenido fax o correo electrónico alguno poniendo en evidencia el delito y al delincuente. A diferencia de lo que sí ocurrió, por ejemplo, en el escándalo de las oposiciones de 1990.

¿Indicios? Pues tan abundantes como reveladores. Al punto que hay que repetir los exámenes de tres especialidades. En dos de ellas el teórico y el práctico. En la tercera, sólo la teórica.

No sólo. Osakidetza ha puesto bajo investigación otras cuatro categorías más. De nuevo todas ellas de médicos, no administrativos. Y no se descarta que la cifra pudiera ampliarse hasta la decena. Que se vaya a repetir o no la oposición total o parcialmente dependerá de la solidez de las sospechas.

Y enlazo aquí con lo que les decía al principio. Si nadie confiesa haber filtrado un examen ni haberlo recibido. Si no se tienen grabaciones o, mejor aún, pruebas físicas es muy difícil señalar culpables. Aunque no imposible.

Y es que algunos indicios pueden resultar altamente esclarecedores. Indicios que la oposición invitó ayer al consejero a indagar. Y casualidades que suenan a muy poco casuales que la propia Osakidetza ya examina.

Entre los primeros, una especialidad en la que se adjudicaban una veintena de plazas y en la que otros tantos opositores rozaron la perfección mientras el resto no llegó al aprobado. Entre los segundos, el profesional que ya ha sido expedientado por Sanidad porque puso como prueba práctica en el examen una que había trabajado poco antes con su unidad.

La oposición se mostró ayer dura con los responsables sanitarios, que alardearon de la meticulosidad con la que se convocó la OPE, pero curiosamente ningún grupo pidió que rueden cabezas ni una comisión de investigación. Posiblemente porque Darpón admitió que hay un problema, que hay irregularidades que le llevarán a cambiar el enfoque de próximas OPE y que la investigación prosigue.

El responsable de que una oposición pública sea limpia, justa y transparente es quien la convoca. En este caso, Osakidetza. Euskadi ni puede ni debe permitirse cerrar en falso un escándalo tan grave como éste y que la ciudadanía no se fíe de la limpieza de las OPE. Si ello implica que alguien debe asumir responsabilidades, deberá hacerlo.