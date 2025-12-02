¿Qué pasará con el precio de la carne de cerdo en España por la peste porcina? La OCU advierte de una caída del precio de los productos derivados del cerdo si la peste porcina alcanza alguna granja

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que si la peste porcina africana (PPA) alcanza alguna granja, bajará el precio de la carne de cerdo en España, según ha indicado en un comunicado. Este martes, el Ministerio de Agricultura ha confirmado el positivo del virus de peste porcina africana (PPA) en otros 7 jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana. En total, 9 casos que aumentan la incertidumbre en el sector agrícola y alimenticio a nivel europeo.

En concreto, la OCU ha informado que España es el primer productor de carne de cerdo en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, con más de 4,9 millones de toneladas anuales y un sector que representa el 14% de la producción agraria nacional.

Así, en el peor escenario -si el virus alcanzara alguna granja porcina-, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región del país, lo que podría provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España, por tener que asumir el consumo de la que no se vende fuera. «En un sector, el de la carne de cerdo, con precios ya muy contenidos en lo que va de año», señalan desde la OCU.

Mensaje de «tranquilidad»

Por otra parte, la entidad ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad», ya que el consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí, «es seguro para la salud humana». «La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, con una alta mortalidad en estos animales, pero no es zoonótica, es decir, so se transmite a las personas, ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados», ha explicado la OCU, enfatizando que aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, «no existiría riesgo para la salud».