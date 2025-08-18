Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo La pareja fue interceptada por la policía española al llegar al aeropuerto de destino

Rochell De Oro Lunes, 18 de agosto 2025, 15:48 Comenta Compartir

El 'high mile club' o club de las alturas es una expresión coloquial que hace referencia a las parejas que han mantenido relaciones sexuales mientras volaban en un avión comercial. En un vuelo de la compañía EasyJet, que partió desde Londres y que viajaba con destino a Alicante, una pareja de británicos treintañeros decidió que había llegado el momento de unirse al club.

«¡Voy a formar parte del club de las alturas!», gritaba la chica, anunciando a viva voz sus intenciones al resto de pasajeros.

Testigos a bordo del mismo vuelo relataron al Daily Mail que, durante todo el trayecto, los jóvenes estuvieron «molestando» y «exigiendo a gritos más alcohol», pese a que la tripulación les sugirió cambiar de bebida debido al estado de embriaguez en el que se encontraban.

La situación se tornó aún más incómoda cuando la mujer, tambaleándose, dijo sentirse indispuesta y corrió hacia el baño. Desde allí instó a su pareja a que la acompañara al aseo de la aeronave. Una vez dentro, cerraron la puerta y comenzaron a oírse ruidos, gemidos y golpes.

Una azafata intentó que salieran del lavabo sin éxito, por lo que optó por comunicar el incidente. Finalmente, el avión aterrizó en Alicante, donde las autoridades ya se encontraban en la pista preparadas para interceptar a los implicados.

La pareja, que probablemente pretendía disfrutar de unas vacaciones desenfrenadas en Benidorm, fue detenida por la policía española después de que la aerolínea los acusara de haber mantenido un comportamiento disruptivo durante el vuelo.