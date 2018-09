El Papa: «El sexo, es un don de Dios; no es ningún tabú» El papa Francisco. / ALBERTO PIZZOLI (AFP) El pontífice ha lamentado que la pornografía «es una degeneración» EUROPA PRESS Roma (Italia) Miércoles, 19 septiembre 2018, 21:02

El Papa ha explicado en un diálogo que ha sostenido con un grupo de jóvenes franceses de la Diócesis de Grenoble-Vienne (Francia), que el sexo es un don de Dios que permite dar vida y expresar el amor que se tienen un hombre y una mujer en el matrimonio.

«La sexualidad, el sexo, es un don de Dios. No es ningún tabú. Es un don de Dios, un don que el Señor nos da. Tiene dos objetivos: amarse y generar vida. Es una pasión, es el amor apasionado. El verdadero amor apasionado. El amor entre un hombre y una mujer, cuando es apasionado, te lleva a dar la vida para siempre. Y a darla con el cuerpo y el alma», ha resaltado el Papa en una audiencia que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, pero que se ha hecho pública este miércoles.

Francisco respondió a preguntas sobre distintos temas como el amor y la sexualidad. «Cuando Dios crea al hombre y la mujer, la Biblia dice que los dos son imagen y semejanza de Dios. Los dos por completo, no solo Adán ni solo Eva sino los dos juntos. Y Jesús va más allá y dice: 'Por esto el hombre y también la mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán' ¿Una sola persona? ¿Una sola identidad? ¿Una sola fe en el matrimonio? Una sola carne: esta es la grandeza de la sexualidad», reflexionó.

Para el pontífice, «se debe hablar de la sexualidad así». «Y se debe vivir la sexualidad así: en esta dimensión del amor entre hombre y mujer para toda la vida» en el matrimonio. «Es cierto que nuestras debilidades y nuestras caídas espirituales nos llevan a usar la sexualidad fuera de este camino que es muy bello, del amor entre el hombre y la mujer, pero son caídas, como todos los pecados. La mentira, la ira, la gula son pecados, pecados capitales. Pero esta no es la sexualidad del amor, es la sexualidad 'cosificada', separada del amor y usada para la diversión», añade.

El Papa también ha incidido en que «es interesante cómo la sexualidad es el punto más bello de la creación» porque «el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y la sexualidad es lo más atacado por la mundanidad, por el espíritu del mal».

Por otro lado, el Papa ha lamentado que la pornografía «es una degeneración» y ha denunciado que se trata de un «comercio con el que se hace mucho dinero». «Dime, ¿Tú has visto, por ejemplo -no sé si en Grenoble hay- una industria de la mentira? No. ¿Pero has visto una industria de la sexualidad separada del amor, la has visto? ¡Sí! Se gasta mucho dinero con la industria de la pornografía, por ejemplo», ha concluido.