El Papa ha descansado «bien toda la noche» y su pronóstico sigue siendo «reservado»

El Papa Francisco, que lleva ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero, ha descansado «bien toda la noche» y sigue ... con pronóstico «reservado», después de que el viernres sufriera una crisis respiratoria por broncoespasmo con vómito en la que inhaló líquido, por lo que precisó de una aspiración de los bronquios. El último parte médico, dado a conocer este domingo, aseguró que las condiciones clínicas de Jorge Mario Bergoglio se mantenían «estables» después del preocupante episodio que sufrió el viernes, cuando tuvo una crisis respiratoria por broncoespasmo con inhalación de vómito por la que precisó que le hicieran una aspiración de los bronquios. Los médicos consideraron crucial su evolución en los dos días siguientes para saber si ese episodio había empeorado la neumonía bilateral que todavía no ha superado.

Por el momento no hay indicios de que la infección haya llegado a la sangre y, además, no ha vuelto a sufrir nuevos episodios de insuficiencia respiratoria desde el que tuvo el viernes. Tampoco tiene fiebre. En una señal ulterior de su estabilización, ya no precisa de la «ventilación mecánica no invasiva» para ayudarle a respirar de los últimos días, aunque sigue con «oxígeno de alto flujo» por medio de una cánula nasal. Durante la mañana participó en la misa junto a sus asistentes más cercanos y a los miembros del equipo sanitario que le atienden en el Gemelli, celebrada en la capilla que hay junto a su habitación.

El Papa Francisco recibió este domingo la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario de estado y 'número dos de la jerarquía vaticana', y de monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, un cargo clave en el funcionamiento de la Curia romana. Es la segunda visita que Parolin y Peña Parra realizan al Pontífice en su habitación hospitalaria, situada en la décima planta del Gemelli, después de la que tuvo lugar el pasado lunes.

Este sábado Jorge Mario Bergoglio se levantó, desayunó un café y estuvo leyendo los periódicos, mientras que por la tarde recibió la Eucaristía y estuvo rezando unos 20 minutos en la capilla que hay junto a su habitación, situada en la décima planta del Gemelli. Estuvo sin fiebre y sin mostrar signos de leucocitosis, es decir, una cantidad anormalmente alta de glóbulos blancos en sangre debido a una infección. Sus índices hemodinámicos se mantienían «estables», se alimenta con normalidad y continúa haciendo ejercicios de respiración para intentar mejorar su respuesta muscular ante nuevos conatos de insuficiencia pulmonar.

El último parte médico del sábado por la noche señalaba además que seguía «consciente» y despierto de mente. Al tratarse de un paciente de 88 años de edad, con enfermedades respiratorias crónicas y cuya situación puede empeorar en poco tiempo, los médicos mantienen en cualquier caso el «pronóstico reservado» y recuerdan que el Papa «sigue en peligro».

Cuando ha superado ya las dos semanas de hospitalización, parece claro que Francisco, en el mejor de los casos, tendrá que pasar todavía bastantes días más en el Gemelli. Es muy probable que mañana tampoco pueda dirigir la habitual oración del Ángelus dominical, como ya ocurrió durante los dos domingos anteriores, mientras que en la misa del Miércoles de Ceniza del 5 de marzo será reemplazado por el cardenal Angelo de Donatis, penitenciario mayor. Con esta ceremonia, que se celebra en la iglesia de San Anselmo en el Aventino y a la que luego sigue una procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina, se inaugura el periodo de Cuaresma.