Ni paños de microfibra ni líquidos: el sencillo truco para limpiar las gafas y dejarlas como nuevas Una profesional del sector y empleada de una óptica ofrece algunas claves para no dañar los cristales

Quienes utilizan gafas a diario saben que mantener los cristales limpios es todo un reto. Grasa, polvo, mascas de dedos... y otros factores que obligan a limpiar las gafas cada dos por tres. Las soluciones más conocidas son los paños de microfibra o los líquidos que se venden en las ópticas, pero no siempre dan los mejores resultados.

Una profesional del sector y empleada de una óptica ha ofrecido algunas claves y un método casero muy sencillo para dejar las gafas como nuevas. Según afirma en el perfil de TikTok @optica.ocelo24, los paños de microfibra no son la opción más efectiva, ya que «con el tiempo se ensucian y lo único que hacen es dejar más grasa en el cristal», afirma.

Por eso, recomienda utilizarlos para envolver las gafas y guardarlas en el estuche. En cuanto a los líquidos, únicamente los recomienda «para cuando estamos en la calle y nunca frotar con fuerza para no dañar los cristales».

Gotas de detergente

El truco que propone esta óptica es de lo más sencillo. Basta con aplicar unas gotas de detergente en las yemas de los dedos. «Haces un poco de espuma, pones los cristales bajo el grifo, los lavas bien y los secas con un pañuelo de papel».

La profesional también advierte sobre la acumulación de grasa y suciedad en la montura y en los bordes de los cristales. En estos casos recomienda acudir a la óptica para llevar a cabo una limpieza en profundidad. «Retiramos el cristal, limpiamos bien todo el borde, también la parte interna, eliminamos la grasa y volvemos a colocarlo. Así quedan impecables otra vez», explica.

