Las palabras en euskera que no tienen traducción al castellano: «En Euskadi de comida y de lluvia sabemos un rato» El influencer y divulgador Beñat Olea pone algunos ejemplo y asegura que «un idioma no solo es para comunicarse, sino para entender cómo piensa un pueblo»

Marina León Sábado, 18 de octubre 2025, 12:57 Comenta Compartir

«¿Sabías que hay palabras en euskera que no tienen traducción en castellano?». El influencer y divulgador Beñat Olea, conocido en redes por su tono cercano y su humor lingüístico, ha desvelado cuáles son esos términos pone algunos ejemplos para asegurar que «un idioma no solo es para comunicarse, sirve también para entender cómo piensa un pueblo».

La primera palabra, que les sonará a los más fiesteros, es 'gaupasa'. No significa simplemente trasnochar, sino «pasar toda la noche de fiesta hasta el amanecer». Luego está 'hamaiketako', que «es un almuerzo de media mañana que no es ni desayuno ni comida. Literalmente significa 'lo de las 11'», explica el creador de contenido. «Y es que ya sabemos que en Euskadi se come a todas horas», bromea.

Olea añade otro término: el famoso 'xirimiri'. «Es esa lluvia fina que parece que no moja hasta que acabas empapado», detalla. «Cuando te encuentras con alguien que hace mucho que no ves, decimos 'aspaldiko'. Es una expresión para decir, '¡Cuánto tiempo sin verte!'», cuenta. También está 'txoko', que, «además de rincón es como se les llama a las sociedades gastronómicas en las que se juntan cuadrillas o familias para comer o para cenar», apunta.

La palabra 'herrimin' «es una mezcla de amor y nostalgia por tu tierra o pueblo natal. Literalmente significa 'dolor por el pueblo'», puntualiza. Por último, habla de 'bertsolari', «el que improvisa poesía cantada. Ni rapero ni trovador... o una mezcla de ambas», señala. «Vamos, que en Euskadi de comida y de lluvia sabemos un rato», añade como reflexión final.