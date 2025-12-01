El País Vasco se confirma como la comunidad autónoma con más ateos

La sociedad actual está marcada, en lo referente a la fe, por un «paisaje religioso fragmentado», caracterizado por un «declive» de las creencias tradicionales y ... el surgimiento de otras «difusas» y «heterodoxas». Esas espiritualidades también ganan terreno en Euskadi, pero si por algo destaca la comunidad autónoma es por ser la región en la que más personas se reconocen abiertamente ateas.

Así lo recoge el primer Barómetro sobre Religión y Creencias en España, presentado recientemente por la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hasta un 40% de los vascos se definen como ateos o no creyentes, frente a un 28% que lo hacen a nivel estatal. «Se está dando un declive intenso de quienes han dejado de creer», expone Gorka Urrutia, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y doctor en Estudios Internacionales e Interculturales. Entiende el experto, que participó en la elaboración de las preguntas de la macroencuesta, que la caída que se ha producido en las últimas décadas está vinculada sobre todo al cristianismo católico, y que está influenciada por el «anticlericalismo, los escándalos, que para muchas personas la Iglesia es carca…».

Pese a ello, destaca, todavía hay «un 34%» de vascos que se definen como católicos (la media nacional es de un 46%). El porcentaje, intuye, «seguirá bajando», aunque pone el acento en el compromiso que tienen con la religión los creyentes. En ese sentido, llama la atención sobre el hecho de que, en una sociedad altamente secularizada, «el 33%» de los encuestados en Euskadi para la elaboración del barómetro bautizaría (o realizaría un rito similar en su religión) a sus hijos. La cifra está muy por debajo de aquellos que han pasado por esa ceremonia (el 96%), pero es «significativa» ya que se trata de «un tercio de la población».

En contraposición al elevado peso de ateos, Urrutia puntualiza que todavía hay «un porcentaje alto» de quienes tienen «creencias», aunque no sean «tanto en un dios» como en otros elementos como «la madre tierra, la naturaleza…». Ese «cambio de referentes» se recoge también en el análisis de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no entra en todo caso a analizar de forma detallada la irrupción de otras confesiones en Euskadi y las cifra en un 4%.

El documento sí refiere que los vascos que piensan que hay una deidad única se sitúan en un 25%. Sin embargo, otro 23% considera que «existe algún tipo de realidad espiritual o fuerza vital» y un 9% cree «en el poder de la naturaleza y la madre tierra». De ahí que hasta un 29% mantenga que existe el alma, un 33% las energías, un 22% la vida después de la muerte... Son, en todo caso, cifras muy inferiores a los de las medias estatales, que se sitúan entre un 35% y un 45%. Aunque sea la comunidad más secularizada, los datos del informe reflejan que es uno de los lugares en los que menos se discrimina por motivos religiosos. Así, solo un 1% admite haberse sentido apartado o maltratado por usar vestimenta o símbolos asociados a su fe, tres puntos menos que la media estatal. Apenas otro 1% (la media es un 4%) ha encontrado «obstáculos» para realizar actividades religiosas en espacios públicos.

Asistencia en hospitales

Es llamativa la práctica ausencia de dificultades en una comunidad en la que, sin embargo, menos gente se muestra dispuesta a que haya libertad religiosa. Solo un 45% (52% a nivel estatal), por ejemplo, son favorables a que se reciba asistencia religiosa de cualquier confesión en los hospitales, y prisiones, y otro 60% ve con buenos ojos que se usa vestimenta o símbolos asociados a algún tipo de fe, también por debajo de la media nacional (65%).

Esas diferencias entre la práctica, el no discriminar, y la teoría, lo que la sociedad cree, responden, en opinión de Urrutia, a que, al contestar las preguntas, se piensa sobre todo en la religión católica. «En Euskadi hay sectores muy anticlericales que, bien por contraposición al catolicismo o porque son más abiertos a la diversidad, son favorables a que otras confesiones tengan la posibilidad de vivir la religión como quieran», explica antes de aclarar que en otras autonomías «son más proclives» que aquí a «reconocer creencias o ritos vinculados a la Iglesia Católica y no a otras religiones».