El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El 34% de los vascos se definen como católicos, aunque un 48% de la población no asiste a ceremonias. Pedro Urresti

El País Vasco se confirma como la comunidad autónoma con más ateos

Cuatro de cada diez personas no son creyentes, aunque ganan peso «otras realidades espirituales» y «el poder de la naturaleza»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

La sociedad actual está marcada, en lo referente a la fe, por un «paisaje religioso fragmentado», caracterizado por un «declive» de las creencias tradicionales y ... el surgimiento de otras «difusas» y «heterodoxas». Esas espiritualidades también ganan terreno en Euskadi, pero si por algo destaca la comunidad autónoma es por ser la región en la que más personas se reconocen abiertamente ateas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  7. 7 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El País Vasco se confirma como la comunidad autónoma con más ateos

El País Vasco se confirma como la comunidad autónoma con más ateos